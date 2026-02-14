Confeafa colabora con el coro rock de Fundación Miguel Ríos para utilizar la música como vía de estimulación cognitiva

Terapias no farmacológicas en una asociación de ConFEAFA. - CONFEAFA

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer y otras Demencias (Confeafa) se sumará como entidad colaboradora al Coro Rock y Memoria, una iniciativa "pionera" impulsada por la Fundación Miguel Ríos por el rock y la solidaridad, y que utiliza la música popular y el canto coral como vía de estimulación cognitiva y emocional para personas mayores con alzhéimer u otras demencias, así como para las familias cuidadoras.

Según ha informado la entidad en una nota, esta alianza permitirá a Confeafa difundir el proyecto entre su amplia red de asociaciones provinciales y locales en Andalucía, promoviendo la participación directa de personas afectadas, familiares y voluntariado en un entorno creativo, y accesible.

Para la Confederación, esta colaboración refuerza el trabajo que lleva desarrollando desde hace tres décadas en el ámbito de las terapias no farmacológicas (TNF), experiencia que ha llevado a la entidad a convertirse en la primera entidad de su naturaleza reconocida en España con la capacidad de certificar buenas prácticas de calidad en estas terapias.

La presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer, Ángela García Cañete, ha señalado que "las terapias no farmacológicas son fundamentales para enlentecer el deterioro cognitivo y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con la enfermedad". Entre ellas, ha destacado que "la música, el canto y el baile ocupan un lugar esencial por su capacidad para activar recuerdos, emociones y vínculos".

El Coro Rock y Memoria, de participación gratuita, se desarrollará en Granada en sesiones de 75 minutos semanales que integrarán ejercicios de canto coral adaptado, reminiscencia guiada, trabajo corporal y talleres creativos, ofreciendo un espacio de aprendizaje compartido en clave de bienestar emocional.

Además de Confeafa, colaboran entidades sanitarias y científicas de referencia en Andalucía como el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada; la Fundación Pasqual Maragall; la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (Asanec); la Asociación de Enfermería Hospitalaria de Andalucía (Asenhoa); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen Andalucía); la Sociedad Andaluza de Neurología (SAN) y la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), colaboraciones que "refuerzan el carácter interdisciplinar y colaborativo de este proyecto en torno al potencial terapéutico de la música en un entorno colectivo".

La participación en el Coro Rock y Memoria es gratuita, y puede formalizarse a través de la web de la Fundación Miguel Ríos (www.fundacionmiguelrios.org).