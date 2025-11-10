La Consejería de Economía adapta su estructura tras asumir las áreas de diálogo social y simplificación administrativa

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 10 de noviembre de 2025, en - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha remodelado su estructura tras asumir las competencias de diálogo social y simplificación administrativa en el marco del ajuste que acometió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado mes de octubre tras la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo al hilo de la crisis desencadenada por los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

Tras dicha dimisión de Rocío Hernández, el presidente de la Junta nombró al hasta entonces consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, como titular de la nueva cartera de Sanidad, Presidencia y Emergencias, mientras que amplió las competencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos dirigida por Carolina España asignándole las relativas a "impulso y coordinación del diálogo con los agentes económicos y sociales, la simplificación administrativa y la calidad normativa".

De esta manera, la Consejería dirigida por la también portavoz del Gobierno andaluz ha pasado a denominarse de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y ha reorganizado su estructura orgánica mediante un decreto aprobado este lunes, 10 de noviembre, que ya ha entrado en vigor tras su publicación en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultada por Europa Press.

Dicho decreto --190/2025, de 10 de noviembre-- detalla que "las competencias sobre impulso y coordinación del diálogo con los agentes económicos y sociales se atribuyen a la Secretaría General de Economía", mientras que, por otra parte, se crea la Dirección General de Simplificación Administrativa, a la que "corresponderá el impulso de la simplificación administrativa, así como el impulso, la coordinación y el seguimiento de las actuaciones encaminadas a la consecución de la mejora de la calidad normativa".

De esta dirección general se hace cargo Cristina Amador Naranjo --quien ya era directora general de Administración Territorial y Simplificación Administrativa en la Consejería que dirigía Antonio Sanz--, y de ella "dependerá la Unidad Aceleradora de Proyectos".

Además, en virtud de este decreto, se reconoce como competencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social las de "impulso" y "coordinación del diálogo con los agentes económicos y sociales, como mecanismo de participación y construcción de consenso, garantizando su interlocución en el diseño, implementación y control de las políticas públicas de la Junta de Andalucía", así como las de "impulso", "coordinación" y "seguimiento de las actuaciones encaminadas a la consecución de la mejora de la calidad normativa, así como la definición de las estrategias de simplificación administrativa en el ámbito de la Administración de la Junta".

Con el decreto aprobado este lunes "se habilita" además a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, "respecto a las relaciones de puestos de trabajo, y a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, respecto a la Plantilla presupuestaria, a realizar las creaciones, supresiones y modificaciones necesarias en cualquiera de los puestos de trabajo, para adecuarlas a la estructura orgánica" establecida en el referido decreto, "atendiendo a los principios de eficiencia, austeridad, racionalización y reducción del gasto público".

Asimismo, se faculta "a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para tramitar las modificaciones de créditos y adaptaciones técnicas necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este decreto".

"Hasta tanto se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo de la Consejería, las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a Dirección General continuarán subsistentes, pasando a depender provisionalmente, por resolución de la persona titular de la Viceconsejería, de los órganos directivos que correspondan de acuerdo con las funciones atribuidas por el presente decreto", se puntualiza en el texto del mismo, en el que también se precisa que, "mientras se realiza la adecuación de la plantilla presupuestaria y la reorganización de los créditos según lo dispuesto en la disposición adicional única, dichos puestos serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios a que venían imputándose".

CONTINUIDAD EN NOMBRAMIENTOS

El BOJA extraordinario recoge también la continuidad de Amelia Martínez, Cristina Amador Naranjo y María Rodríguez Barcia como altos cargos de la Junta, si bien con la denominación de sus responsabilidades adaptada a la nueva estructura de la Consejería.

Así, la ya viceconsejera Amelia Martínez pasa a serlo de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social; Cristina Amador Naranjo es ahora directora general de Simplificación Administrativa --hasta ahora lo era de Administración Territorial y Simplificación Administrativa en la Consejería que dirigía Antonio Sanz--, y María Rodríguez Barcia continúa como secretaria general técnica de la Consejería dirigida por Carolina España.