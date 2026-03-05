La Consejería de Empleo prevé un aumento del 12% de los contratos en la comarca de Écija (Sevilla)

1066225.1.260.149.20260305142343 La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco (d), acompañada por la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia (i), visita la Feria de Empleo de Écija 2026. - María José López - Europa Press

ÉCIJA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, acompañada de la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, ha visitado este jueves la Feria de Empleo del municipio, donde ha destacado el potencial del mercado laboral de la comarca.

Según ha indicado la Junta en una nota, las estimaciones de la plataforma de perfilado estadístico del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), señalan que el número de contratos "podría incrementarse en torno a un 12% respecto al año anterior".

Estas previsiones corresponden al Área Territorial de Empleo (ATE) Alcores-Écija, la demarcación del SAE que, junto a Écija, integra los municipios de Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía, La Luisiana, Tocina, La Campana, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Carmona.

Según estos datos, hasta el 60% de los demandantes de empleo de este ámbito territorial inscritos en ocupaciones vinculadas a la logística "podría encontrar trabajo en el plazo de un año", mientras que en los perfiles relacionados con el montaje e instalación de placas solares, la inserción laboral "podría superar el 70%".

En este sentido, Rocío Blanco ha resaltado el potencial del área Alcores-Écija, donde sectores como la agroindustria, los servicios sociosanitarios, el transporte o el comercio "continúan siendo motores de empleo, a los que se suma con fuerza el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y los servicios técnicos asociados".

La consejera también ha valorado positivamente la evolución reciente del mercado laboral en el municipio. Según los últimos datos de paro correspondientes al mes de febrero, el desempleo en Écija ha descendido un 11,5% en el último año y un 31,2% desde 2019, "lo que refleja una tendencia favorable en la creación de empleo".

Por otro lado, Blanco ha señalado que "aún existen retos, especialmente en la cobertura de determinados perfiles profesionales". Las empresas de la zona demandan ocupaciones cualificadas como electricistas, fontaneros, carpinteros metálicos o herreros, lo que refuerza la necesidad de seguir impulsando la Formación Profesional para el Empleo.

En esta línea, la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, ha subrayado el papel de esta feria, que "se consolida como un espacio clave para impulsar oportunidades laborales, conocer las necesidades reales del mercado y reforzar la red de contactos profesionales".

Organizada por el Ayuntamiento de Écija y cofinanciada por la Diputación de Sevilla, la feria se celebra los días 5 y 6 de marzo con un programa que incluye stands de empresas, ofertas de empleo, recursos formativos, además de ponencias y sesiones sobre oportunidades laborales, emprendimiento o inteligencia artificial, entre otros temas.

El SAE participa en esta iniciativa con dos stands informativos, en los que ofrece orientación individualizada, información sobre movilidad laboral en Europa a través de la red Eures y demostraciones de herramientas innovadoras como el simulador de realidad virtual.

La consejera ha destacado además el despliegue del Modelo de Gestión Integral del SAE, que incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial y análisis de datos, como el sistema de perfilado estadístico, con el objetivo de anticipar tendencias del mercado laboral y ofrecer una orientación más personalizada a las personas demandantes de empleo.

MÁS DE 14 MILLONES EN POLÍTICAS DE EMPLEO EN LA ZONA

Durante su visita, Rocío Blanco ha recordado que las políticas activas de empleo y formación impulsadas por la Junta de Andalucía en Écija y su comarca superan los 14 millones de euros.

Entre estas iniciativas destaca el Programa Empleo y Formación, que cuenta con 2,1 millones de euros destinados a la cualificación de personas desempleadas en el municipio, desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento y orientado a combinar formación y práctica profesional para mejorar las oportunidades de inserción laboral.

Asimismo, el Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción (ORIENTA) dispone de una inversión superior a 154.000 euros, ejecutada a través de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija y en colaboración con Cruz Roja Española.

A estas actuaciones se suma el programa Activa-T Joven, dotado con 132.800 euros, destinado a facilitar una primera experiencia laboral a jóvenes y favorecer su incorporación al mercado de trabajo.