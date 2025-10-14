Los consejeros de Empleo y Turismo destacan la creatividad y talento en los VI Premios Andaluces de la Moda en SIMA’41

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, pusieron en valor la creatividad, el talento y la excelencia de la industria andaluza de la moda durante la gala de los VI Premios Andaluces de la Moda, celebrada en Sevilla en el marco de la 24ª Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA'41).

Según ha destacado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, estos galardones reconocen la contribución de figuras destacadas del sector, incluyendo diseñadores, modelos, empresarios e influencers, que han impulsado la innovación y la proyección de la moda andaluza tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma.

En esta edición, los premiados han sido: Lourdes Montes, reconocida como Embajadora de la Moda en Andalucía; Jesús Rosado, galardonado con el premio Artesanía Hecha en Andalucía; Rocío Peralta, premiada por Excelencia Empresarial; Mayka Merino, como Modelo Internacional; Carlos Domínguez, distinguido como Influencer de Moda en Andalucía; Modesto Lomba, premiado como Diseñador de Moda; Juan Vidal, como Embajador de la Moda Española; y ONVERSED, reconocido por Innovación y Sostenibilidad.