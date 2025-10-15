Publicado 15/10/2025 10:59

El Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía se reúne esta semana por primera vez

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Producción Agrícola y Ganadera, Daniel Quesada, ha presidido este martes el Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía, que se ha reunido por primera vez en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, organismo que tiene las competencias del bienestar y los derechos de los animales de compañía.

Durante el encuentro, se han presentado las estadísticas de animales de compañía, así como se ha debatido y abordado el desarrollo reglamentario de la Ley 7/2023 de los Derechos de los animales, ha informado la Junta en una nota de prensa. Tal y como ha explicado el director general, "se trata de un desarrollo muy potente en cuanto al número de normas, lo que va a implicar a su vez un desarrollo importante de normativa en la comunidad autónoma".

Asimismo, Quesada ha detallado que durante la reunión también se ha tratado el tema de las colonias felinas y la dificultad en la gestión debido al "enorme volumen" que existe actualmente y la implicación financiera que tiene en las administraciones locales, así como se ha aportado información de otras cuestiones que inquietan a los colectivos animalistas o que se consideran relevantes.

En otro orden de cosas, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han incorporado una sección en el registro central para perros de asistencia, "lo cual facilitará la información a la ciudadanía y ayudará a prestar un mejor servicio", ha sostenido el director general.

Este consejo ha contado con la presencia de la secretaria general de Administración local de la consejería correspondiente, María Luisa Ceballos; del presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, Fidel Astudillo; del decano de la facultad de veterinaria de la Universidad de Córdoba, Manuel Hidalgo; así como de representación de la policía autonómica; de criadores de perros, de plataformas de protectoras de animales y animalistas y de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

