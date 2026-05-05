El Consejo de Gobierno andaluz aprueba este miércoles el primer Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones 2026-2029

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este miércoles, 6 de mayo, en el marco de su habitual reunión semanal, el I Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PESMA-A 2026-2029).

Así se recoge en el orden del día, consultado por Europa Press, de la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno andaluz, en la que se dará impulso a este proyecto de ley presentado el pasado mes de enero por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El plan, según explicó entonces, pretende reformar y transformar el modelo de atención a la salud mental y a las adicciones, integrando ambas áreas de forma coordinada e incorporando por primera vez la atención a la patología dual. Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Gobierno andaluz por la salud mental, que se ha materializado, además, en un plan de infraestructuras "sin precedentes" y en el refuerzo de las plantillas.

En otros puntos del orden del día, el Ejecutivo andaluz aprobará una declaración institucional con motivo del Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo de 2026. Asimismo, analizará una propuesta de acuerdo para tomar conocimiento de las actuaciones desarrolladas por los centros educativos andaluces con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar y el Ciberacoso.

Asimismo, el Gobierno andaluz aprobará este mismo miércoles el Plan General Estratégico del Flamenco.