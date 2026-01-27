El Consejo de Gobierno andaluz aprueba la reforma de la Policía Local que da luz verde a una convocatoria unificada

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este miércoles, 27 de enero, en el marco de su habitual reunión semanal, el Proyecto de Decreto por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía.

Así se recoge en el orden del día de la reunión del Consejo de Gobierno andaluz de este miércoles, consultado por Europa Press, en la que se abordará esta medida anunciada previamente por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. El consejero explicó que esta regulación eliminará el requisito de "estatura mínima" para ingresar en el cuerpo y permitirá que, durante los periodos de práctica, los aspirantes puedan "portar el arma reglamentaria".

Sanz añadió que el decreto también incluye avances importantes en materia de igualdad, mediante medidas específicas para aspirantes en situaciones como la maternidad, garantizando que ninguna mujer quede en desventaja frente al resto del personal opositor.

Otro aspecto clave del decreto, según el consejero, es la reforma "completa" del proceso formativo de los policías locales, para que estén "más preparados y mejor dotados". El curso de ingreso se centrará exclusivamente en la formación impartida por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) y por escuelas municipales acreditadas, mientras que las prácticas en plantilla se desarrollarán de forma "separada, tutorizada y bajo la responsabilidad de cada ayuntamiento".

El alumnado, según Sanz, va a pasar ahora a un curso que va a tener al menos 650 horas lectivas y unas prácticas mínimas de tres meses, "lo que refuerza la calidad formativa, la claridad procedimental y la coherencia pedagógica".

El decreto también dará respuesta a una "demanda histórica de los policías locales": "La posibilidad de que, durante el periodo de prácticas, puedan portar el arma reglamentaria", algo que sí se permite para los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. "Una medida que garantiza seguridad operativa, coherencia formativa y homogeneidad con otros modelos policiales", indicó el consejero.

Por primera vez, el decreto regulará las condiciones también "de algo muy importante para los ayuntamientos, que es la convocatoria unificada". "De manera voluntaria, aquellos ayuntamientos que lo consideren se podrán sumar mediante acuerdo de la comisión de gobierno del pleno municipal a que seamos desde la Junta de Andalucía los encargados de todo ese proceso de desarrollo de la oferta pública de empleo". Ésta se hará desde el ámbito local, pero se destionará desde la administración autonómica.

"Esto va a permitir, por tanto, procesos más ágiles, más homogéneos, con mayores garantías y con menor coste para los ayuntamientos, y va a incentivar que todavía tengamos mayor número de policías locales en Andalucía", según expresó el consejero, quien se refirió también a un cambio en los sistemas de baremación, estableciendo un único modelo, y asegurando un proceso más "riguroso, más transparente y exigente", al tiempo que también se actualizan con el decreto las pruebas físicas, ya que las actuales son de hace "muchas décadas".

Otras novedades son la eliminación de los tramos de edad y la incorporación del circuito de agilidad, como ya ocurre en otros cuerpos policiales, lo que "garantiza criterios más objetivos, más operativos y más alineados con la realidad del servicio, porque esos tramos de edad que existían hoy en día tampoco tienen sentido". Se renovarán "profundamente", además, los temarios de formación de los policías locales para incluir nuevas materias.