El Consejo de Gobierno aprueba este martes el plan de Humedales Horizonte 2030 y declarar la Doma Vaquera como BIC

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar este martes, 7 de febrero, en su reunión habitual en el Palacio de San Telmo de Sevilla, el plan de Humedales Horizonte 2030 y la declaración de la Doma Vaquera como Bien de Interés Cultural.

Así se manifiesta en el orden del día, recogido por Europa Press, que contempla, en concreto, el proyecto de decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad de Interés Etnológico denominada Doma Vaquera en Andalucía.

Del mismo modo, se recoge una propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento del inicio de la tramitación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para el periodo 2023-2025.

Asimismo, se va a abordar la próxima suscripción del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) por el que se concede una subvención de carácter excepcional para la cofinanciación del proyecto 'LIFE Olivares Vivos + Increasing the impact of Olivares Vivos in the EU'.

Entre otros asuntos, se recogen las ayudas previstas por la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota pesquera y marisquera dedicada a la captura de pulpo, con puerto base en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), así como el proyecto de decreto por el que se modifican los estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

También se va a instar a las Consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a asumir la iniciativa en el procedimiento para la Declaración de Interés Autonómico de la Exposición Internacional EXPO-27 de Málaga 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible'.