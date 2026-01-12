La Junta impulsa tres nuevas actuaciones para reforzar la distribución eléctrica en la provincia

Archivo - Infraestructura eléctrica. - GARCIACORDERO - Archivo

(((Rogamos sustituyan la noticia anterior sobre 'La Junta impulsa tres nuevas actuaciones para reforzar el transporte eléctrico en la provincia', por un error en el titular. Corregida, queda como sigue.))) SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado razón este lunes de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de dos planes de inversiones en infraestructuras eléctricas promovidas por E-Distribución Redes Digitales SLU (Endesa). Uno en Sevilla y otro en Málaga.

En ambos casos de trata de actuaciones aprobadas en la planificación eléctrica 2021-2026 y que están incluidas en el Plan de Inversión 2026-28 de la empresa distribuidora, según ha indicado el ejecutivo en una nota.

La Junta de Andalucía ha destacado que está impulsando todas las medidas a su alcance y en el marco de sus competencias para "contar lo antes posible con una red eléctrica preparada para atraer y dar respuesta a nuevos proyectos industriales y energéticos, así como desarrollos urbanísticos y de otro tipo, además de cumplir con los objetivos de descarbonización recogidos en la Estrategia Energética de Andalucía 2030".

En esta línea, el Plan Puerto Sevilla contempla tres actuaciones principales para conectar la red de distribución con la red de transporte eléctrico, que gestiona REE, en el entorno sur de Sevilla capital.

La primera de ellas, es la construcción de una nueva subestación eléctrica denominada Puerto Sevilla de 220/66kV. En segundo lugar, la puesta en marcha de cuatro nuevas líneas eléctricas de distribución, dispuestas en dos dobles circuitos, denominadas LA/s 66kV D/C Puerto Sevilla-Guadaíra 1/ Puerto Sevilla-Tablada y LA/s 66kV D/C Puerto Sevilla-Guadaíra 2/ Puerto Sevilla-Guadaíra 3. Y, por último, se contempla la adecuación de diversas líneas eléctricas de distribución de 66kV.

Con estas inversiones, la Junta ha señalado que se podrán atender nuevas demandas en la zona del puerto y el área sur de Sevilla capital y alrededores, "una de las de mayor crecimiento actual y futuro en los sectores residencial, industrial, logístico". También permitirán proporcionar una mayor capacidad de evacuación de generación renovable y reforzar la calidad de suministro a Sevilla capital y alrededores.

La inversión total prevista por la distribuidora para acometer estos proyectos asciende a 25,5 millones de euros. La Junta ha estimado la creación de 80 puestos de trabajo durante la construcción de las instalaciones asociadas, así como tres puestos de trabajo directos durante la explotación, para labores de mantenimiento, además de los puestos de trabajo indirectos de las instalaciones que se desarrollen al dotar de nueva capacidad a la zona.

Con estas medidas, la Junta ha destacado que Andalucía aspira a desempeñar "un papel crucial" en la transición energética hacia una economía descarbonizada, "donde las renovables juegan un rol fundamental, a la vez que ofrece una oportunidad para la innovación tecnológica y la reindustrialización, la generación de empleo y el crecimiento económico".