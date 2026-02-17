El Conservatorio 'América Martínez' de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ampliará su oferta con Enseñanzas Profesionales

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo 82d, visita en Mairena del Aljarafe (Sevilla) el Conservatorio Elemental de Música 'América Martínez' junto al alcalde del municipio, Antonio Conde - Esther Lobato - Europa Press

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado este martes de que el próximo curso el Conservatorio de Música 'América Martínez' de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ampliará su oferta académica con las Enseñanzas Profesionales, que se suman a las Elementales con las que ya contaba.

Castillo ha señalado que este impulso "responde a la creciente demanda de estudios musicales en la localidad y garantiza la continuidad formativa de sus alumnos sin necesidad de desplazarse".

Durante su visita al conservatorio, que cuenta con más de 200 alumnos, la consejera ha anunciado que "ya se trabaja con el Ayuntamiento en un convenio para formalizar las nuevas enseñanzas". Este acuerdo definirá, además, las obras de adecuación necesarias en las instalaciones y la dotación tanto de equipamiento como de personal.

En concreto, el centro estrenará nueve especialidades profesionales: Flauta Travesera, Guitarra, Percusión, Piano, Trompa, Trompeta, Violín, Violonchelo y Canto. Esta oferta se completa con la incorporación de cinco nuevas disciplinas en las enseñanzas elementales (Clarinete, Contrabajo, Fagot, Oboe y Viola), elevando el catálogo del Conservatorio América Martínez a un total de 13 especialidades elementales y 9 profesionales.

Según ha indicado Castillo estas actuaciones "vienen a avalar una vez más el compromiso del Gobierno andaluz por proteger y potenciar los estudios de música, que no siendo obligatorias son fundamentales para el desarrollo integral de nuestra sociedad y también para el impulso del tejido productivo de Andalucía".

En esta línea, ha destacado el "importante papel" que desempeñan las enseñanzas musicales como medio para "compartir emociones, construir el conocimiento y desarrollar el espíritu crítico". Además, amplía la oferta de los estudios de Música en la provincia de Sevilla, que cuenta con una red de conservatorios integrada por 12 elementales, 2 profesionales y un superior.

Por su parte, el alcalde de Mairena del Aljarafe, ha asegurado que "el municipio reúne los requisitos porque parte del compromiso y de haber ido de la mano tantos años de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP".

"Hoy es un momento feliz en el que congratularnos, porque el esfuerzo conjunto de familias, profesores y Ayuntamiento nos lleva a este nuevo puerto. Estoy seguro de que en este nuevo puerto, con las inversiones necesarias en el edificio y en la adaptación de los aularios, podremos constatar pronto la puesta en marcha de este nuevo servicio en Mairena", ha remarcado.

Por otra parte, la consejera ha hecho un balance de las infraestructuras docentes en Mairena del Aljarafe. Así, desde el 2019 se han finalizado 13 actuaciones de ampliación, reforma y mejora por más de 2 millones de euros.

En este sentido, ha destacado las obras de construcción de un gimnasio en el IES Juan de Mairena, la instalación de bioclimatización y placas solares fotovoltaicas en los IES Hipatia y Juan de Mairena, también en el CEIP Guadalquivir así como tres obras de mejora del confort térmico en los CEIP Lepanto y Guadalquivir y en el IES Atenea. De todas estas actuaciones de reforma y mejora se han beneficiado un total de 4.240 niños matriculados en estos centros.

Asimismo, Castillo ha puesto en valor las recientes inversiones de la Junta destinadas a mejorar la calidad de los espacios educativos del municipio del aljarafe sevillano. Por un lado, el Plan Mejora tu Centro, "orientado a incrementar el confort térmico de los centros educativos y a mejorar sus instalaciones", con una dotación económica que supera los 610.000 euros; y por otro lado, el impulso a la digitalización, que cuenta con una partida de aproximadamente 838.000 euros para equiparar tecnológicamente a 15 centros de la localidad.

Para la responsable de Desarrollo Educativo y FP, estas actuaciones "demuestran el respaldo institucional a Mairena del Aljarafe a través de infraestructuras que responden a las necesidades reales de los centros".