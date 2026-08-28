La convergencia de Andalucía con España crece un 13% entre 2019 y 2025, seis décimas más que la media nacional

Archivo - Vista general de la cadena de producción y envasado de la fábrica de Cocacola. A 08 de abril de 2025, en La Rinconada, Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha subrayado el "avance" de Andalucía en su convergencia con España después de que la economía regional haya registrado "un impulso" que supera en seis décimas al experimentado por la media nacional entre 2019 y 2025. La comunidad ha crecido un 12,9% en el citado periodo, una cifra que mejora el dato del 12,3% de España, el 9,3% de la Unión Europa y al 8,3% de la zona euro.

Además, Andalucía ha avanzado un punto en convergencia con su entorno europeo desde 2018 a 2024 (última información disponible), pasando el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo de representar el 68% de la media de la UE en 2018, al 69% en 2024. Así se desprende del informe sobre la evolución de la economía andaluza 2019-2025, elaborado por la Secretaría General de Economía de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y recogido por la Junta en una nota.

"El dato contrasta con el comportamiento que tuvo desde 2008 hasta 2018, cuando hubo un retroceso en convergencia con la UE de diez puntos. El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo se rebajó del 78% de la media de la UE en 2018 al 68% en 2018", ha detallado.

La también portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía ha explicado la evolución actual gracias a una economía "más internacionalizada, más innovadora y más sostenible". Además, ha señalado al mercado laboral como el motor del "gran cambio" al haberse registrado más de medio millón de nuevos ocupados en 2025 frente a los de 2018.

En concreto, el crecimiento del empleo ha sido un 17,6%, duplicando al dato registrado en los siete años anteriores y superior al de la media nacional. "Mejora ampliamente el crecimiento de la población activa y reduce el paro en casi un tercio", ha subrayado España.

La vicepresidenta económica ha resaltado que la creación de puestos de trabajo ha beneficiado en mayor medida a colectivos más desfavorecidos, como las mujeres. Estas han experimentado un crecimiento de la población ocupada del 23,1%, casi el doble que los hombres (13,5%). Por su parte, los jóvenes han contado con un aumento del empleo del 34,3% en los mejores de 25 años, frente al 16,8% de quienes superan esta edad.

En general, el paro en Andalucía ha caído un 29,2% en estos siete años, superior a la caída a nivel nacional del 25%. Con ello, la tasa de paro se ha reducido casi ocho puntos (-7,8 puntos porcentuales), pasando del 23% en 2018 al 15,2% de media en 2025, su nivel más bajo desde 2007. En cuanto a la creación de empleo en este periodo, se han generado en Andalucía más de 500.000 puestos y ha superado ampliamente la incorporación de nuevos activos al mercado laboral (+270.428 activos).

Por otro lado, la consejera ha apuntado al avance en la transición energética y la apuesta del gobierno andaluza por un modelo económico productivo "más sostenible y basado en las energías renovables". Estas suponen el 21,5% del consumo de energía primaria en Andalucía, 4,4 puntos más que en 2018. Sin embargo, en los seis años anteriores había reducido su peso casi en medio punto.

Además, esta participación de las energías renovables en el consumo de energía primaria total en Andalucía es superior a la que tienen en España y en el conjunto de la Unión Europea. "Se debe al esfuerzo realizado por aumentar la potencia eléctrica de origen renovable que hemos realizado en Andalucía", ha indicado España.

En 2025, la comunidad alcanzó los 17.359,6 megavatios (MW), casi el triple de la registrada en 2018 (6.103,8 MW). La gran protagonista es la solar fotovoltaica, que concentra más del 65% de la potencia eléctrica instalada renovable, seguida por la eólica, con el 21,4% del total.

Como resultado, la producción bruta de electricidad con energías renovables supone ya el 62% de la producción total en 2025, casi el doble que en 2018 (33,8%), y por encima de la media en España (55,5%). "Es un gran atractivo para las empresas que encuentran en Andalucía un suministro estable, sostenible y a buen precio, esto nos convierte en un imán para desarrollar proyectos que precisan de energías limpias", ha concluido España.