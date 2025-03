El coreógrafo Jefta van Dinther escoge el Teatro Central de Sevilla para estrenar este viernes en España 'Remachine'

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coreógrafo y bailarín nacido en Países Bajos y afincado en Berlín, Jefta van Dinther, vuelve a escoger el Teatro Central, de la Consejería de Cultura y Deporte, para presentar en España 'Remachine', la propuesta "más ambiciosa" del artista hasta el momento y realizada con su propio equipo. Será el viernes 14 y el sábado 15, a partir de las 20,30 horas en la sala A del teatro gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Por otro lado, como ha detallado la Consejería en una nota de prensa, los mismos días en la sala B a partir de las 19,00 horas, Luis Bermejo interpreta 'Hoy tengo algo que hacer' un texto escrito y dirigido por Pablo Rosal con el respaldo de Teatro del Barrio y la escenografía y el vestuario de Mónica Boromello.

Ya en 2015, el Teatro Central se convirtió en el anfitrión español de Jefta van Dinther con para el estreno de su pieza 'Plateau Effect'. Más tarde, en febrero de 2023, pisó las tablas del coliseo de la Cartuja con 'Mountains' e 'Islands', todas ellas producidas por el Ballet Cullberg, en el que era artista residente.

También, en marzo de 2020, el Central tendría que haber acogido 'Dark Field Analysis', un trabajo ya realizado con su propia compañía pero que la crisis sanitaria del Covid lo impidió.

Será este próximo fin de semana cuando Van Dinther presente con su propio equipo 'Remachine' en el teatro sevillano, que acoge el estreno en nuestro país. Se trata del trabajo "más ambicioso" realizado hasta el momento que busca transportar al público a una realidad hipermecanizada donde el espacio, el sonido, la luz, la máquina y el cuerpo se entrelazan para "crear una obra de arte completa y contemporánea".

Con música especialmente compuesta por David Kiers y basada en Ugly and Vengeful, Red Sun y The Truth, The Glow, The Fall de Anna Von Hausswolff, cinco bailarines caminan, trepan, flotan y cantan sobre un enorme disco que gira continuamente para representar "la lucha cotidiana de nuestra existencia en un entorno lleno de tensión".

A merced de su propia tecnología, los bailarines navegan por el inestable suelo bajo sus pies mientras el espectáculo se desarrolla como una cadena de causas y efectos del que surge una danza entre la restricción y la libertad, el trabajo y el ritual.

PABLO ROSAL AGOTA LOCALIDADES

Ya en 2021 el Teatro Central acogió 'Los que hablan', un texto escrito y dirigido por Pablo Rosal y protagonizado por Luis Bermejo junto a Malena Alterio. Ahora vuelven Rosal y Bermejo con un monólogo que "desgrana las prisas y la inercia de llenar nuestros tiempos con algo por hacer y que nos define en esta era de la productividad".

Así, escrito específicamente para Luis Bermejo, "Con 'Hoy tengo algo que hacer' nos disponemos a presentar las peripecias de un héroe moderno que, siguiendo los cauces de la gran tradición picaresca, parte del hogar con el propósito de comprender qué es esto de tener una ocupación, un algo que hacer que sustenta y organiza cualquier existencia", ha explicado Pablo Rosal.

En contexto, Rosal (Barcelona 1983) poeta, dramaturgo, actor y director de escena, ha creado obras como 'Anita Coliflor' (2009), 'Yo inacabo' (2018) o 'Los que hablan' (2020), espectáculo producido por el Teatro del Barrio y que lleva desde entonces de gira por España. A principios del 2023 estrenó en Barcelona, con producción de la Sala Beckett, el espectáculo 'Asesinato de un fotógrafo', escrito e interpretado por él.

Por su parte, Luis Bermejo cuenta con una larga trayectoria en el mundo del teatro, la que a su vez está muy unida al Teatro de La Abadía de Madrid. Asimismo, colabora de manera habitual con la compañía teatral Animalario y ha participado en series de TV y cine.