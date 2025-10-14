El dispositivo de fusión nuclear Tokamak SMART de la Universidad de Sevilla, premiado en el concurso 'Europa se siente'

Archivo - Detalle del ‘Tokamak Smart’ durante la presentación del proyecto tecnológico 'Tokamak Smart' en el Centro de Innovación CIU3A, a 22 de febrero de 2023 en Sevilla (Andalucía, España). Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tokamak SMART (SMall Aspect Ratio Tokamak), un dispositivo experimental de fusión nuclear que está desarrollando la Universidad de Sevilla (US) dentro de la estrategia Fusion2Grid, para dar respuesta a la creciente demanda de una fuente de energía limpia, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, ha resultado ganador en la categoría #EuropaSeSiente Competitiva en la tercera edición del concurso anual de proyectos de Fondos Europeos #EuropaSeSiente.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el certamen, organizado por el Ministerio de Hacienda y dividido en seis categorías, tiene como objetivo dar visibilidad a los resultados del apoyo de los fondos europeos en España. En concreto, la categoría en la que ha sido premiado el Tokamak SMART reconoce proyectos orientados a la transformación industrial, el apoyo a las pymes, el fomento de la investigación y la digitalización.

El Tokamak SMART es el primer paso con el que los líderes del grupo de investigación Plasma Science and Fusion Technology de la Universidad de Sevilla, Manuel García Muñoz y Eleonora Viezzer, se proponen hacer realidad la fusión como fuente de energía comercial en las próximas décadas. SMART será el primer tokamak esférico compacto que funcionará a temperaturas de fusión -100 millones de grados centígrados- con plasmas con forma de triangularidad negativa.

Este proyecto, uno de los más relevantes en el campo de la investigación andaluza, ha contado con una ayuda europea de 695.500 euros de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la convocatoria de incentivos destinados a material científico e infraestructuras. Esta subvención permitió a la Universidad de Sevilla poner en marcha el proyecto, que posteriormente también ha recabado el apoyo de otras fuentes de financiación.

La ayuda representa la primera fase de este ambicioso proyecto liderado por la Universidad de Sevilla, en el que participan la Universidad de Princeton, General Atomics (California, EEUU), el Centro para Energía de Fusión de Culham (Reino Unido), el Consorcio Europeo de Fusión EUROfusion, así como Skylife, la spin-off de la Universidad de Sevilla.

Para el desarrollo de la segunda fase de esta iniciativa, que hasta el momento ha recabado financiación por un montante global de unos 25 millones de euros, la Consejería de Universidad cuenta con fondos europeos por valor de 8 millones de euros, que permitirán el desarrollo de los siguientes objetivos científicos del proyecto.

El Tokamak SMART ha sido visitado en diversas ocasiones por responsables de la Comisión Europea y ha sido propuesto para ser financiado bajo el paraguas de STEP - Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa. Además, su complementariedad y sinergias con el acelerador de partículas IFMIF-DONES, previsto en Escúzar (Granada), permitirá multiplicar la inversión internacional en Andalucía en fusión nuclear, así como capitalizar los recursos nacionales y regionales invertidos, creando en la región un hub de referencia internacional en este sector.

El proyecto Fusion2Grid, en el que el apoyo continuado por parte de la Junta resulta esencial para consolidar los logros alcanzados y garantizar el éxito de las siguientes fases de la estrategia, posiciona a Andalucía en la vanguardia de la investigación en fusión. Además, Fusion2Grid no solo avanzará en los objetivos científicos y tecnológicos de la fusión, sino que también potenciará la competitividad y la soberanía tecnológica europea, asegurando beneficios tangibles a corto, medio y largo plazo para Andalucía.