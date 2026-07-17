La Junta destaca que la economía andaluza supera a España y crece diez veces más que la UE hasta marzo

Archivo - Factoría de Renault donde se ha presentado el primer proyecto de economía circular dedicado de forma integral a la movilidad en España. A 05 de noviembre de 2021, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La economía andaluza registró un crecimiento del 2,9% interanual en el primer trimestre de 2026, una décima más que la estimación de avance que se publicó el pasado mes de mayo, según datos de la Contabilidad Regional Trimestral difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y recogidos en el Observatorio Económico Semanal de la Secretaría General de Economía de la Junta de Andalucía.

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha detallado en una nota de prensa que Andalucía mantiene un ritmo de crecimiento dos décimas superior a la media de España (2,7%) y 2,6 puntos por encima de la media de la Zona Euro (0,3%), después de que Eurostat haya revisado a la baja el crecimiento de la economía europea, pasando del 0,8 al 0,3%. Para España, estos datos "vuelven a confirmar" que Andalucía "mantiene un crecimiento sólido y diferencial respecto a las principales economías de nuestro entorno, consolidándose como uno de los grandes motores económicos de España".

Asimismo, ha destacado que "crecer por encima de la media nacional, y hacerlo con una diferencia tan significativa respecto a la Zona Euro, demuestra la fortaleza que está adquiriendo la economía andaluza y la confianza que genera nuestra comunidad para invertir, producir y crear empleo". En este sentido, ha querido recordar que estos resultados "responden en gran parte a las políticas impulsadas por el Gobierno andaluz para favorecer la inversión en la comunidad, reducir trabas administrativas, mejorar la competitividad empresarial y ofrecer estabilidad institucional".

La revisión al alza del crecimiento de la economía andaluza del primer trimestre se sustenta, desde la perspectiva de la oferta, en el mayor impulso de la industria, que ha crecido un 5,5%, seis décimas más de lo estipulado (4,9%), y casi cuatro puntos más que la media del sector en el conjunto de la economía española (1,6%). Por el lado de la demanda, también mejora la evolución del sector exterior. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 0,9% interanual en el primer trimestre, frente a la caída del 0,3% que reflejaba la estimación de avance y situándose, además, ligeramente por encima del incremento registrado en el conjunto nacional (0,8%).

La fortaleza del sector industrial andaluz se refleja además en el Índice de Producción Industrial de Andalucía (Ipian), que registró el pasado mes de mayo un crecimiento del 6,6% interanual. Eso supone un incremento 5,8 puntos superior al de la media nacional, situada en el 0,8%. En el acumulado de los cinco primeros meses de 2026, la producción industrial andaluza aumentó un 4,9%, ocho veces más que el conjunto del país (0,6%), lo que situó a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento de la producción industrial.

Entre las ramas industriales con mejor comportamiento destacan el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con un incremento interanual del 17%; la fabricación de otro material de transporte, donde se integra la industria aeronáutica, con un 18,7%; y la industria química, con un 13,6%. La titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno "va a seguir profundizando en su política económica para favorecer la inversión productiva, la industrialización y la generación de empleo de calidad", ya que "los datos demuestran que este camino está dando resultados".

"Andalucía es una economía que lidera el crecimiento, que transmite confianza y que se ha convertido en un destino atractivo para la inversión gracias a nuestras políticas económicas basadas en la estabilidad, el rigor en la gestión y el apoyo permanente al tejido productivo", ha concluido la consejera.