Educación destina 231.000 euros a la reforma integral de dos módulos prefabricados del IES Ítaca de Tomares (Sevilla)

Visita del delegado territorial de Educación al IES Ítaca de Tomares - JUNTA DE ANDALUCÍA

TOMARES (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha visitado el IES Ítaca de Tomares para comprobar in situ la marcha de las obras de reforma integral de dos módulos prefabricados del centro, una actuación promovida por la Consejería de Educación, que cuenta con un presupuesto de 231.141 euros.

Los trabajos comenzaron el pasado 14 de julio y cuentan con un plazo de ejecución de tres meses. La actuación responde a la necesidad de intervenir sobre dos módulos prefabricados que presentaban un avanzado estado de deterioro, una situación que se vio agravada por los episodios de lluvia y viento registrados durante los temporales del pasado invierno, explica la Junta en una nota de prensa.

De este modo, se hacía imprescindible una reforma integral para garantizar unas condiciones óptimas de seguridad, confort y funcionalidad. Durante la visita, el delegado territorial ha destacado que esta actuación "es una muestra del compromiso de la Consejería con la mejora permanente de las infraestructuras educativas y con la rápida respuesta a las necesidades que presentan los centros docentes".

Asimismo, ha señalado que "no se está hablando de una reparación parcial, sino de una reforma integral que permitirá poner a disposición de la comunidad educativa dos módulos completamente renovados, con mejores condiciones de seguridad, confort, eficiencia energética y funcionalidad".

La intervención contempla la renovación integral de ambos módulos prefabricados, actuando sobre la totalidad de sus elementos constructivos e instalaciones. En concreto, las obras incluyen la sustitución de las carpinterías interiores y exteriores, la renovación de los revestimientos, pavimentos y falsos techos, la mejora del aislamiento y de la estanqueidad, la modernización de las instalaciones eléctricas y de iluminación, la climatización, la fontanería y el saneamiento, así como la adecuación de todos aquellos elementos que presentaban un avanzado estado de deterioro.

Una vez finalizados los trabajos, los módulos ofrecerán unas condiciones plenamente adecuadas para el desarrollo de la actividad docente. El delegado ha subrayado que esta inversión responde al objetivo del Gobierno de Juanma Moreno de seguir mejorando la calidad de los espacios educativos, "porque unas buenas infraestructuras también contribuyen a una educación de calidad y al bienestar del alumnado y del profesorado".

Asimismo, ha agradecido la colaboración de la dirección del centro durante la ejecución de las obras, confiando en que "el resultado supondrá una mejora muy significativa para el funcionamiento del instituto".