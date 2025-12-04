Educación licita las obras de finalización del nuevo instituto de Dos Hermanas (Sevilla) por 5,8 millones de euros

Proyecto de nuevo instituto en Dos Hermanas (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado este jueves las obras de terminación del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Dos Hermanas (Sevilla), por un importe de 5.834.854,97 euros y con un plazo de ejecución de 15 meses.

Según una nota remitida por la Junta de Andalucía, la actuación supondrá la creación de un IES de dos líneas de Secundaria (D2), con 240 puestos escolares. Ha indicado que está prevista una segunda fase para previsto dotarlo con dos líneas más de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato, alcanzando así la tipología D4+B22.

El ejecutivo andaluz ha señalado que estas obras fueron abandonadas por la primera empresa adjudicataria cuando estaban al 25,72% de ejecución, lo que obligó "a resolver el contrato, redactar un proyecto de terminación y volver a licitar las obras".

La parcela en la que se construirá el nuevo instituto, ubicada en la zona sureste del municipio, lindando con la carretera N-IV, tiene una superficie de 10.714 metros cuadrados y en esta primera fase de la actuación la superficie construida será de 3.195,26 metros.

La Junta ha señalado que el centro contará, en la zona docente, con ocho aulas polivalentes de secundaria, un aula de música y otra de educación plástica y audiovisual, un aula taller y un laboratorio. Asimismo, tendrá biblioteca, cinco departamentos, gimnasio con vestuarios y aula de educación especial con acceso directo a un aseo adaptado con vestuario y ducha con espacio para una camilla. También habrá un aula de desdoble y una sala de apoyo.

En la zona de administración se ubicarán los despachos de dirección, jefatura de estudios y secretario/a, sala de orientación, despacho para asociaciones de padres y madres y del alumnado, conserjería y reprografía, secretaría y sala de profesorado. Como servicios comunes, el instituto contará con almacén general, cuatro de instalaciones, cuarto de limpieza y basuras y cafetería.

Por último, en los espacios exteriores habrá porche cubierto, una pista polideportiva, estacionamiento para docentes, zona ajardinada, zona de juegos y huerto, además de un área reservada para la ampliación.

El ejecutivo andaluz ha enmarcado la construcción de este nuevo centro educativo en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027. El plazo de presentación de ofertas a esta licitación estará abierto hasta el 31 de diciembre.