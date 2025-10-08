Empleo valora que casi 13.000 pymes y autónomos se benefician en Andalucía de sus ayudas a la contratación indefinida

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado este miércoles los avances del programa 'Emplea-T', una iniciativa que promueve la contratación indefinida y en prácticas de jóvenes con el objetivo de "fomentar la estabilidad laboral y mejorar las oportunidades de empleo", y que, en poco más de once meses, ha beneficiado a "cerca de 13.000" pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos con una inversión total de 144 millones de euros.

Así lo ha destacado la consejera en una comparecencia a petición propia en el Pleno del Parlamento en la que ha explicado las diversas medidas impulsadas por su departamento para "fortalecer el tejido productivo andaluz y fomentar la creación de empleo".

La consejera ha resaltado que en 2024 se contabilizaron en Andalucía 529.087 empresas según el Directorio Central de Empresas (Dirce), casi un 1,6% más respecto al año anterior, situándose como segunda comunidad con más empresas activas del país, a la vez que la región "sigue siendo líder en trabajadores autónomos desde mayo del 2021".

Rocío Blanco ha detallado que 'Emplea-T' está estructurado en siete líneas de ayudas, de las que seis incentivan la contratación indefinida de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral por parte de autónomos y pymes con incentivos que oscilan entre los 7.500 y los 22.000 euros. Además, incluye otra línea dirigida a fomentar el empleo en las corporaciones locales.

Sobre las líneas que se dirigen específicamente al tejido productivo, la consejera ha explicado que el plazo para la presentación de solicitudes finalizó el pasado 30 de abril y que, aunque se habían dispuesto inicialmente 115,5 millones de euros, finalmente se ha incrementado hasta cerca de 200 millones para atender la elevada demanda.

Así, en menos de un año, el programa ha beneficiado ya a casi 13.000 pymes y autónomos, según ha detallado Rocío Blanco, que ha avanzado que durante el primer trimestre de 2026 está previsto volver a convocar las Líneas 1 y 2 de 'Emplea-T', y se abrirá la primera convocatoria de las líneas 3, 5 y 6 dirigidas a la conversión de contratos parciales a jornada completa, la contratación indefinida de quienes hayan realizado prácticas no laborales en el marco del Programa de EPES, y la contratación indefinida de menores de 30 beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Estas ayudas también se dirigirán a autónomos, mutualistas y pymes, según ha apostillado la consejera, que ha defendido que la automatización de los procesos en la concesión de subvenciones está siendo "clave", porque permite acortar los plazos de su tramitación, no sobrecargar con excesivas burocracias a las personas solicitantes y, por lo tanto, que las ayudas puedan llegar de una forma "ágil, rápida y segura a quienes las necesitan".

Durante su intervención, Blanco ha desgranado las medidas impulsadas por su Consejería para fomentar la creación de empleo como, por ejemplo, las destinadas a personas con discapacidad. Este año se ha efectuado una nueva convocatoria de las ayudas para la creación de empleo, el mantenimiento y la adaptación de puestos de trabajo ocupados por este colectivo, tanto en Centros Especiales de Empleo como en el mercado ordinario de trabajo, por 110 millones, la mayor dotación de las aprobadas hasta ahora, y que se incrementará hasta alcanzar los 125 millones.

Al respecto, ha hecho hincapié en que, gracias a la automatización, en menos de dos meses ya se habían resuelto favorablemente 305 expedientes de las 444 solicitudes presentadas en la línea relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo en los CEE, esto es, un 68,7% del total, por 85,87 millones de euros.

AUTÓNOMOS, COMERCIO Y FPE

Entre otras iniciativas, la consejera también se ha referido a las distintas ayudas destinadas a fomentar el empleo autónomo en Andalucía, como la 'cuota cero', que es una convocatoria de carácter trianual que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2026 con un presupuesto de 50,3 millones, de la que ya se han beneficiado más de 28.400 autónomos andaluces con una ejecución que supera los 29,5 millones.

Asimismo, ha destacado las subvenciones al inicio de actividad, dirigidas a quienes decidan emprender y mantengan su alta como autónomos durante al menos doce meses, que, hasta el momento, ha beneficiado a cerca de 29.600 autónomos por cerca de 131,9 millones. Actualmente está vigente una nueva convocatoria, con una inversión de 104 millones de euros, que podrá solicitarse hasta el 30 de junio de 2026.

Otra de las líneas en las que trabaja la Consejería busca "apoyar al sector comercial para mejorar su competitividad y la digitalización", con cerca de 20 millones de euros, y también para fomentar el asociacionismo comercial y artesano, con 1,85 millones.

Por otra parte, para "fomentar la economía social", la Consejería ha destinado este año 10,65 millones, un 13,2% más respecto al ejercicio anterior, según ha abundado Rocío Blanco, que también ha valorado iniciativas como el Programa de Formación con Compromiso de Contratación; la financiación de acciones formativas, tanto conducentes a certificados profesionales como las correspondientes a programas formativos; los "proyectos formativos singulares que darán respuesta a las necesidades de cualificación de sectores estratégicos como el naval, la industria aeroespacial, del hidrógeno verde y el futuro funcionamiento de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba (BLET)", o la novedosa oferta formativa dirigida a las personas trabajadoras autónomas, entre otros.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha afeado a la Consejería de Rocío Blanco "oportunidades perdidas, fondos sin ejecutar y una política de empleo más pendiente del titular que de los trabajadores", así como ha lamentado que Andalucía sigue "liderando el paro en España, con 600.000 desempleados", mientras que el presupuesto para políticas activas de empleo de la Consejería "se ejecuta en menos del 40%", según ha criticado el parlamentario socialista, que ha defendido que, "si Andalucía ha mejorado, ha sido sobre todo gracias a la política del Gobierno de España" y medidas como su reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El parlamentario de Vox Juan José Bosquet ha acusado al Ejecutivo de Juanma Moreno de aplicar "el mismo maquillaje que el Gobierno socialista a nivel nacional" en relación a los datos de paro, de forma que los "parados reales" en Andalucía son "muchos más" que los "casi 600.000" que contabiliza la Junta, porque a ellos habría que sumar "los fijos discontinuos demandantes de empleo con relación laboral", de modo que, en esta comunidad, "a día de hoy, hay 856.777 parados reales", según ha aseverado.

El diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez ha señalado que la consejera Rocío Blanco tenía "complicado" abordar la cuestión del empleo, porque "el problema de la precariedad laboral nos sigue persiguiendo" en esta comunidad, donde "casi un 20% de los trabajadores son pobres", según ha alertado.

Frente a estas críticas, la parlamentaria del PP-A Trinidad Herrera ha felicitado a la consejera por una comparecencia en la que, según ha defendido, ha sido "rigurosa, profundamente responsable", y en la que ha aportado "datos frente a la demagogia", y "gestión" en vez de "ruido", para concluir que "la política de empleo del Gobierno andaluz está funcionando".

En su turno de cierre, la consejera ha defendido los datos de ejecución presupuestaria de su departamento, subrayando que "los planes de empleo se ejecutan al 100%", así como que el programa 76A, de políticas activas de empleo, al 97,7%, y ha reivindicado que todo ello es "un reflejo del compromiso firme" del Gobierno de Juanma Moreno "con la buena gestión, la eficiencia y el servicio público".