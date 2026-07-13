La enfermería del Sur de la provincia de Sevilla intensifica la promoción de la salud durante el verano

La enfermería del Sur de la provincia intensifica la promoción de la salud durante el verano - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La enfermería de Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, está desarrollando durante el verano un amplio despliegue de actuaciones comunitarias dirigidas a promover hábitos saludables y prevenir los principales riesgos para la salud asociados a la época estival.

La iniciativa, liderada por enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC), residentes de esta especialidad y Enfermeros Referentes de Centros Escolares (ERCE), refuerza el rol enfermero como agente clave en la promoción de la salud, acercando la prevención a los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana de la población, informa en un comunicado.

En este caso, llevando la promoción de hábitos saludables a una de las épocas del año con gran impacto de determinados problemas de salud. El objetivo es ofrecer herramientas prácticas que ayuden a afrontar el verano de forma segura y prevenir problemas de salud relacionados con las altas temperaturas, la exposición solar, el virus del Nilo Occidental, los ahogamientos o las picaduras de insectos y medusas. La estrategia se dirige a dos colectivos especialmente vulnerables: la población infantil, mediante actividades de educación para la salud en escuelas de verano, y las personas mayores institucionalizadas, a través de materiales y recomendaciones dirigidas a los profesionales que trabajan en su cuidado en entorno residencial.

La actividad se está desplegando en diferentes municipios de una de las áreas sanitarias más extensas de Andalucía: el Área Sanitaria Sur de Sevilla. De tal modo que se acerca la promoción de la salud a los entornos de convivencia diario de los menores y las personas mayores residentes en centros institucionalizados.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LAS ESCUELAS DE VERANO

Las escuelas de verano se han convertido en uno de los principales escenarios de esta estrategia comunitaria al concentrar a un elevado número de niños y niñas durante el periodo vacacional. Las actividades, dirigidas a menores de entre 4 y 12 años, buscan fomentar hábitos saludables mediante dinámicas participativas y contenidos adaptados a cada edad.

Una de las principales líneas de actuación se desarrolla en las escuelas de verano, espacios que reúnen a un elevado número de niños y niñas durante el periodo vacacional y que se convierten en un escenario idóneo para fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

Las actividades comenzaron a finales de junio en El Cuervo y Dos Hermanas, mientras que a lo largo del mes de julio se están extendiendo a municipios como Los Molares, El Coronil, Alcalá de Guadaíra, Los Palacios y Villafranca y Utrera. A través de talleres participativos y actividades adaptadas a cada grupo de edad, los profesionales sanitarios abordan cuestiones como la prevención de los efectos del calor, la protección frente al virus del Nilo Occidental, la fotoprotección, el baño seguro, la prevención de ahogamientos y la actuación ante picaduras de insectos y medusas.

Entre las iniciativas desarrolladas con menores destacan dos macroactividades organizadas por el centro de salud Nuestra Señora de las Nieves (Los Palacios) y Don Paulino (Alcalá de Guadaíra). El primero concentró a 200 escolares y el segundo a más de un centenar creando conciencia sobre la importancia de prevenir los principales riesgos para la salud durante el verano.

Asimismo, en Utrera, profesionales de los centros de salud y del Hospital de Alta Resolución han celebrado una jornada en la piscina municipal centrada en la fotoprotección y el baño seguro. La actividad ha incluido una experiencia interactiva con luz ultravioleta que permite comprobar visualmente si el protector solar se ha aplicado correctamente, identificando las zonas de la piel que quedan sin protección y reforzando la importancia de una cobertura uniforme.

Durante estas sesiones, la enfermería recuerda recomendaciones sencillas y eficaces como aplicar el protector solar en cantidad suficiente y renovarlo cada dos horas o tras el baño, utilizar un factor de protección adecuado al tipo de piel, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y protegerse con gorra, gafas de sol y ropa apropiada.

Del mismo modo, se insiste en la necesidad de mantener una adecuada hidratación, vigilar de forma permanente a los menores durante el baño y respetar siempre las normas de seguridad en piscinas y playas.

MATERIAL PREVENTIVO PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

La estrategia comunitaria incorpora también una línea específica dirigida a las personas mayores institucionalizadas, otro de los colectivos especialmente vulnerable. En este ámbito, las enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria han elaborado materiales audiovisuales con información clara, práctica y accesible destinados a los profesionales de las residencias.

Estos contenidos, canalizados a través de las enfermeras gestoras de residencias, incluyen medidas preventivas frente a las altas temperaturas y recomendaciones para reducir el riesgo asociado al virus del Nilo Occidental, facilitando la aplicación de actuaciones de protección en el cuidado diario de las personas mayores.