Entra en funcionamiento la aplicación informática del Registro de Perros de Asistencia de Andalucía

Perro guía (foto de recurso). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) - Esta semana ha entrado en funcionamiento la aplicación informática del Registro de Perros de Asistencia de Andalucía, una herramienta que permitirá agilizar el registro de los perros de asistencia, las unidades de vinculación formadas por el animal y su persona usuaria, así como a los centros de adiestramiento oficialmente reconocidos.

Así lo han destacado este sábado desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, desde donde en una nota han detallado que el aplicativo ha sido desarrollado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y se integra en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), que cuenta con una sección específica de fácil acceso para estos animales.

La puesta en marcha del registro supone un nuevo paso en el desarrollo de la normativa autonómica que regula los perros de asistencia. Al respecto, desde la Consejería que dirige Loles López recuerdan que en junio de 2025 entró en vigor el Decreto 94/2025, de 16 de abril, que establece el procedimiento para el reconocimiento de la condición de perro de asistencia, su distintivo y el carné de vinculación, así como el funcionamiento de los centros de adiestramiento y del propio registro.

Este decreto desarrolla la Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia a personas con discapacidad en Andalucía, que "reconoce el derecho de estas personas a acceder al entorno acompañadas de un perro de asistencia cuando necesiten apoyo, conducción, ayuda o auxilio".

Los perros de asistencia son animales adiestrados en centros oficialmente homologados para ayudar a personas con discapacidad, "contribuyendo a mejorar su autonomía personal y su calidad de vida", según se destaca desde la Junta.

La normativa andaluza reconoce distintos tipos de perros de asistencia, como son los perros guía, perros de señalización de sonidos, perros de servicio, perros para personas con trastornos del espectro autista y perros jubilados.

Para obtener el reconocimiento oficial, el procedimiento se inicia a instancia de la persona usuaria o de su representante legal en caso de ser menor de edad, su guardador de hecho o la persona que le preste apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Además, los perros deberán portar un dispositivo identificativo visible en su arnés o collar, que permitirá su identificación ante las autoridades públicas y en el ámbito privado.

CARNÉ DE VINCULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Las personas usuarias deberán acreditar la unidad de vinculación con el animal mediante un carné electrónico, que incluye los datos personales de la persona usuaria y los datos oficiales de identificación del perro de asistencia.

Una vez inscrita la unidad de vinculación en el registro, se emitirá también el Documento de Identificación Animal de Andalucía (Daira) adaptado específicamente para estos animales. Este documento incorporará información como el nombre del perro, el tipo de asistencia que presta, el número de inscripción en el registro y una fotografía del animal junto a la persona usuaria.

Los centros de adiestramiento de perros de asistencia deberán contar con personalidad jurídica propia, estar inscritos en el Registro Único de Ganadería de Andalucía, en la sección de explotaciones ganaderas, y disponer de profesionales cualificados para el adiestramiento de estos animales.

Estos centros serán responsables de emitir el certificado que acredite que el perro cumple la función para la que ha sido entrenado y que mantiene con la persona usuaria la correspondiente "unidad de vinculación".

Desde la Consejería explican también que el Registro de Perros de Asistencia de Andalucía se configura como un instrumento de conocimiento y gestión documental en esta materia y se estructura en dos secciones, una destinada a la inscripción de unidades de vinculación, y otra dedicada a la inscripción de centros de adiestramiento.

La integración de este registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) tiene como objetivo "simplificar los trámites administrativos y mejorar la gestión de la información".

Para ello, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad formalizó un convenio de colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, entidad responsable de la gestión de esta plataforma.

El RAIA, gestionado por el Consejo a través de su aplicación telemática, "se ha consolidado en los últimos años como una herramienta eficaz para el control de la población de perros mediante su identificación electrónica", un proceso que realizan veterinarios identificadores autorizados mediante la implantación de microchip y la emisión del correspondiente certificado oficial.