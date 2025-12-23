La epidemia de gripe escala en la última semana al duplicarse la tasa, con 79 casos por cada 100.000 andaluces

Vacunación. - OSAKIDETZA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento a la prudencia en los días festivos y las reuniones familiares al haberse duplicado en la última semana la tasa de incidencia de la gripe, pasando ésta de los 38,1 casos por cada 100.000 habitantes a 79.

Son los datos facilitados este martes por Sanz en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. El consejero ha insistido en la "necesidad de protegernos, proteger a los mayores y a los niños, que son los más vulnerables, ante la gripe y el resto de enfermedades respiratorias asociadas el invierno".

"Hasta ahora, la campaña de vacunación ha ido muy bien y hemos superado la vacunación del año pasado en poco más de dos meses de campaña. Hasta este lunes, más de 1,86 millones de andaluces ya han recibido la vacuna de la gripe", ha recalcado el consejero de Sanidad, que ha recordado que tras las vacaciones de Navidad se retomarán los miércoles sin cita para vacunarse. Además, ha anunciado que se "potenciarán" medidas que saquen a la enfermería a la calle, como lo fue la iniciativa de salir a vacunar en centros comerciales y zonas de gran afluencia.

"En esta época, confluyen todos los virus respiratorios. Por eso, también es conveniente que los grupos diana se vacunen frente a la covid. Hasta ahora, 763.899 personas han recibido esta vacuna", ha explicado Sanz. En cuanto al virus respiratorio sincitial (VRS), que es el causante de la bronquiolitis, ya están inmunizados 39.884 lactantes, lo que supone una cobertura en lactantes nacidos desde 1 abril del 94,6%.

En relación a la recomendación del uso de mascarillas, el consejero Antonio Sanz ha advertido de que a partir del 8 de enero, fecha hasta la que está vigente la orden que desarrolla la recomendación, se analizará la necesidad o no de que se mantenga en función de cómo va la evolución de la epidemia de gripe, que este año se ha adelantado varias semanas.