Escolares de Casariche (Sevilla) celebran el Día Mundial de las Aves Migratorias en la Laguna Amarga de Lucena (Córdoba)

Imagen de los escolares de Casariche en su visita al humedal cordobés. - CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

LUCENA (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

Un total de cuarenta escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Lope de Vega del municipio sevillano de Casariche han celebrado el Día Mundial de las Aves Migratorias realizando una actividad recreativa y formativa en la Reserva Natural de la Laguna Amarga, en Lucena (Córdoba), con la organización conjunta de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Tierras José María el Tempranillo.

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa, los alumnos, de cinco y seis años de edad, han iniciado la jornada con una charla en la que se les ha explicado qué son las aves migratorias y cuáles son las más comunes en este paraje, antes de asistir a la liberación de ejemplares provenientes del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Los Villares. En concreto se ha liberado a dos búhos reales, dos mochuelos, un cernícalo vulgar y una cigüeña blanca.

A continuación, la expedición ha acometido una pequeña ruta de senderismo en la que han tenido la oportunidad de observar aves, con los comentarios del ornitólogo Javier Pérez Mata, de la empresa El Pájaro de la Miel. La jornada ha proseguido ya con un carácter más lúdico mediante actividades de aventura adaptadas a la edad de los niños a cargo de la empresa de turismo activo La Tribu Aventuras, con sede en Lucena, finalizando con un taller de bombas de semillas con barro.

El objetivo principal de esta actividad es "hacer llegar a los más jóvenes el valor de los espacios naturales protegidos y los humedales, para concienciar sobre su cuidado y conservación", ha señalado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, Rafael Martínez Ruedas, que ha acompañado al alumnado en este itinerario que también ha incluido la cercana Laguna Dulce.

A la cita han asistido además, el director-conservador de las Reservas Naturales Lagunas del Sur de Córdoba, Juan de la Cruz Merino; la alcaldesa pedánea de Jauja (Lucena), Mercedes Osuna y agentes medioambientales de la zona.

La jornada, que ha tenido lugar este pasado viernes (el Día Mundial de las Aves Migratorias se conmemoraba el sábado), ha servido para "dar a conocer a este público tan joven la riqueza natural" que alberga el citado paraje de Lucena y las diferentes especies de aves acuáticas permanentes y las migratorias que habitan en estos humedales, con el fin de promover su conservación.