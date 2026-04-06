La Escuela de Formación de Gelves (Sevilla) organiza un programa de actividades por los Días Europeos de la Artesanía

Archivo - Muestra con 400 piezas de alfarería de Gelves, en foto de recurso. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla, llevará a cabo un amplio programa de actividades con motivo de os Días Europeos de la Artesanía (DEA) 2026, que se celebrarán del 7 al 12 de abril. Los Días Europeos de la Artesanía constituyen una iniciativa internacional que se celebra anualmente para acercar la artesanía a la ciudadanía, "poner en valor los oficios tradicionales y destacar su papel como sector generador de empleo, innovación y desarrollo local".

La programación comenzará el martes 7 de abril con el arranque de la exposición 'Paisajes Cristalinos' en el Salón José Gestoso del Centro de la Cerámica de Triana (Sevilla). Este acto contará con la presencia de Antonio Augustín, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y director provincial del SAE; Fernando Mañes, director General de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Lourdes Agredano; Juan Manuel Anguas, director de dicha escuela, y los profesores y expositores José Manuel González Avilés y Youness Ait Lahssen El Jazouli, quienes también guiarán la visita a la exposición, destaca la Junta en un comunicado.

Tras el comienzo, el acto incluirá la presentación de las actividades de la semana y una visita guiada a la exposición, que muestra el resultado de más de 10 años de investigación en esmaltes cristalinos llevada a cabo por los profesores de la escuela.

Durante toda la semana se ofrecerá una variada oferta de talleres y 'masterclass' prácticos, que abarcan técnicas artesanales como la elaboración de mosaicos, pintura cerámica, decoración de vajillas y cuerda seca, además de actividades orientadas a la innovación y promoción digital, con talleres sobre inteligencia artificial aplicada y promoción artesanal a través de la web.

En este sentido, un evento destacado será la jornada sobre Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) titulada 'El poder del Origen', que tendrá lugar este jueves, 9 de abril, en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves y que se emitirá en 'streaming' para facilitar el acceso a un público más amplio.

Esta jornada, organizada en colaboración con la Consejería de Industria, Energía y Minas, contará con la participación de representantes nacionales e internacionales, entre ellos Antonio Augustín y Antonio José Ramírez, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria, Energía y Minas; Antonio Colí, vicepresidente de Confartigianato (Italia); y representantes de diversas asociaciones de productores de todo el territorio nacional.

Durante la jornada se presentarán ponencias técnicas sobre procedimientos de tramitación de IGP, experiencias nacionales e internacionales y mesas de debate sobre proyectos en curso; finalmente, entre el los días 11 y 12 de abril se celebrará en Úbeda (Jaén) la presentación de la Red Nacional de Escuelas de Cerámica, impulsada por la Escuela de Gelves junto a la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica.

Esta iniciativa incluye talleres participativos, mesas redondas y encuentros para fortalecer la formación y la acreditación profesional en el sector artesano. Todas las actividades requieren inscripción previa y están dirigidas a profesionales, alumnado y público general interesado en la artesanía.