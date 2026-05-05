Los estudios de máster para el curso 2026/2027 en Andalucía podrán solicitarse a partir del 17 de junio

Archivo - Los estudios de máster en Andalucía podrán solicitarse a partir del 17 de junio. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes que el próximo curso 2026/2027 deseen iniciar estudios de máster en Andalucía podrán solicitarlo, en el marco de la fase 2 o general, entre el 17 y el 26 de junio, tal y como se recoge en la resolución de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación que recoge el acuerdo de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía (DUA) y que ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En dicho acuerdo, en el que se regula el procedimiento de admisión de los aspirantes, también figura que la primera adjudicación de plazas de esa fase se llevará a cabo el 22 de julio, estableciéndose un plazo de matrícula, confirmación o reserva de plaza entre el 23 y el 27 de julio. La segunda adjudicación se producirá el 14 de septiembre, fijándose la matriculación para el periodo comprendido entre el 15 y el 17 de septiembre.

A este procedimiento de adjudicación le seguirá, con posterioridad, la publicación de las listas de resultas, hasta un total de cuatro, que comenzará el 29 de septiembre, con la primera, y culminará el 28 de octubre, con la cuarta. Las resultas hacen referencia a la concesión de las plazas vacantes una vez concluidas las adjudicaciones, ha explicado la Junta en una nota.

La asignación de plazas en estas enseñanzas de posgrado se realiza en tres fases diferentes: la fase 1 o de extranjeros, que ya ha finalizado en el mes de abril; la fase 2 u ordinaria, que es donde se asigna el grueso de dichas plazas y comienza el 17 de junio con la entrega de solicitudes; y la fase 3 o extraordinaria, en la que pueden participar, además de los solicitantes que cumplan los requisitos generales de acceso, aquellos estudiantes que están cursando un grado en una universidad española y que, como máximo, sólo le resten por superar la acreditación de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida, el trabajo fin de grado (TFG) y hasta nueve créditos para obtener el título de grado.

De igual modo, optarán en este último grupo quienes estén en un grado vinculado a un programa académico de recorrido sucesivo (PARS), que es aquél que permite realizar un grado y un máster de la rama de ingeniería y arquitectura de forma consecutiva. En la fase 3, el plazo de recepción de solicitudes se abrirá del 8 al 15 de septiembre, produciéndose la primera adjudicación el 29 de septiembre y la segunda, el 9 de octubre.

En cuanto a los requisitos de acceso exigidos para optar a los estudios de máster, el documento publicado establece que, con carácter general, podrán pedir una plaza las personas que estén en posesión de un título de grado o en su caso disponer de otro máster universitario, o del título de arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico diplomado ingeniero técnico o maestro.

También podrán pedirlos quienes tengan un título del mismo nivel que el español de grado o máster expedido por universidades e instituciones de educación superior de un país del Espacio Europeo de Educación Superior que en dicho territorio posibilite entrar en un máster. Igualmente, quienes tengan un título procedente de sistemas educativos que no formen parte del Espacio Europeo de Educación Superior que equivalgan al de grado, sin necesidad de homologación, pero sí de comprobación por parte de la universidad del nivel de formación que implica, siempre y cuando en el país donde se haya expedido permita acceder a estudios de nivel de posgrado universitario.

Para poder participar en el proceso de admisión en cualquier máster que oferten las universidades públicas de Andalucía será necesario cumplimentar y presentar la solicitud de preinscripción en el punto de acceso electrónico https://lajunta.es/portaldua. El aspirante presentará una sola solicitud, que será única para todas las instituciones académicas públicas, en donde se relacionarán por orden de preferencia hasta un máximo de seis másteres.

Los estudios de este tipo que conduzcan a la habilitación para la misma profesión regulada computarán como un único máster con independencia de las universidades o especialidades solicitadas. También se contabilizarán como un único máster los interuniversitarios pedidos en más de una sede.

Tanto los másteres que se soliciten como el orden será vinculante durante todo el proceso de admisión, por lo que es muy importante que la persona planifique con antelación el momento de la solicitud, revisando en la web del DUA la oferta de másteres para comprobar la vinculación de su título de acceso con aquellos que desee cursar, así como los criterios específicos de admisión que estos puedan tener. Así se podrá evaluar las posibilidades de admisión y preparar, en su caso, la documentación necesaria acreditativa de méritos.

Cada institución académica establece las oficinas de admisión para facilitar información complementaria y la recogida, en su caso, de documentación, así como la gestión de alegaciones y consultas. Cada solicitante tendrá que interactuar con el sistema según la situación concreta en que se encuentre, ya que en caso de no hacerlo quedará excluido del procedimiento de admisión. Una vez publicada cada lista de adjudicación, se podrá insertar, reordenar el orden de preferencia o desistir de alguna de sus peticiones siempre que ello no implique su inclusión en un máster con lista de espera en la que no figuraba el estudiante previamente.

En cada adjudicación, las personas estarán obligadas a realizar matrícula, reserva de plaza y/o confirmación de participación en las listas de espera. Una vez concluidas las adjudicaciones en cada una de las fases, las vacantes serán asignadas por orden riguroso de lista de espera mediante las llamadas listas de resultas. Quienes no hayan obtenido plaza deberán confirmar su deseo de continuar en las siguientes listas y, en caso de ser admitidos, deberán realizar la matrícula o reserva en el momento correspondiente. En cuanto a los criterios de admisión, se establece que serán los que se reflejen en la memoria de implantación, pudiéndose tener en consideración la nota media del expediente académico.

En cada máster se destinará un 5% de las plazas ofertadas para quienes justifiquen alguna condición de discapacidad en un grado igual o superior al 33%, mientras que la reserva será de un 3% para los aspirantes que acrediten su condición de deportistas de alto nivel o alto rendimiento. En el caso de que sobren plazas reservadas a estos cupos, se acumularán a la vía general en la fase de preinscripción en la que proceda.