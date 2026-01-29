La Filmoteca de Andalucía conmemora el centenario de Pere Portabella con un ciclo retrospectivo en su sede de Sevilla

Archivo - Pere Portabella, en una imagen de archivo, con ocasión del Giraldillo de Honor del Festival de Cine de Sevilla conceidido en la edición de 2019. - FESTIVAL DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, organiza el ciclo 'Acción Portabella (2026-2027)', "una retrospectiva dedicada a una de las figuras más singulares y transformadoras del cine catalán y español". El programa se desarrollará entre el 3 y el 24 de febrero, con proyecciones en la sede de Sevilla, ubicada en el Teatro Central.

En el marco del centenario de Pere Portabella, este ciclo propone un recorrido por su filmografía como director y por su decisiva labor como productor, "articulando su obra en diálogo con la historia cultural y política de Cataluña y de España", informa en una nota de prensa.

La doble faceta creativa de Portabella permite revisar, desde una perspectiva amplia y rigurosa, las conexiones entre creación artística, compromiso político y experimentación formal que han marcado más de seis décadas de la historia cinematográfica española. "De esta manera, el programa supone reconocer su aportación a una idea de cine que no renuncia a la complejidad ni a la libertad creativa, y que continúa interrogando al presente desde una mirada crítica y radicalmente contemporánea".

"Lejos de una revisión exclusivamente histórica", la programación subraya la vigencia de un cine que concibe la pantalla "como un espacio para experimentar, pensar, intervenir y resistir". Así, se han programado cuatro proyecciones en Sevilla, en la nueva sede de la Filmoteca de Andalucía en el Teatro Central, y once sesiones en la sede de Córdoba.

En varias de ellas, para completar la exhibición, intervendrán especialistas en la obra de Pere Portabella, enriqueciendo el análisis y el debate en torno a una filmografía clave para entender el cine contemporáneo.

La primera proyección será 'Viridiana' (Luis Buñuel, 1961), producida por Pere Portabella, el 3 de febrero a las 19,30 horas, que irá precedida de una conversación sobre la cinefilia entre Vicente Monroy y Juan María Rodríguez en la cafetería del Teatro, a las 18,30 horas. El film relata la crisis moral de una joven novicia que intenta ejercer la caridad cristiana tras una experiencia traumática, "en una feroz crítica a la hipocresía social y religiosa". En 1961 recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes (1961).

El testigo lo tomará el 10 de febrero la cinta 'Informe general', (1976), un ensayo cinematográfico dirigido por Portabella clave sobre la Transición española, que articula reflexión política, memoria y experimentación formal desde una mirada crítica y abierta. La semana siguiente, 'El cochecito' (Marco Ferreri, 1960), Premio Fipresci del Festival de Venecia, se podrá ver en el Central. "Esta obra es una sátira amarga sobre la obsesión de un anciano por conseguir una silla de ruedas para integrarse en un grupo de amigos con discapacidad, convertida en un incisivo retrato de la marginación y el egoísmo". Previa a la proyección tendrá lugar una conversación entre David Trueba y Pablo G. Casado.

El ciclo se cierra el 24 de febrero con 'El silencio antes de Bach' (Pere Portabella, 2007), una reflexión sobre la creación artística y la transmisión cultural a partir de la figura de Johann Sebastian Bach, construida como una experiencia sensorial y libre. Esta cinta fue galardonada con el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia en 2007 y se podrá disfrutar tras la velada musical que ofrecerá el violonchelista Sergio Garrido en la cafetería del Teatro Central, a las 18,30 horas.