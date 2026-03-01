Formalizadas más de 1.915 nuevas sociedades en Andalucía durante el mes de enero, un 2,6% más que en 2025

Archivo - Imagen de archivo de un ordenador. - GVA - Archivo

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante el mes de enero de 2026 se constituyeron 1.919 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un incremento del 2,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según la Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía (Socmer) que ha publicado el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Según una nota remitada por el Gobierno andaluz, para la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, "Andalucía sigue demostrando así su capacidad para atraer iniciativa empresarial y generar confianza inversora".

En concreto, los datos de enero de 2026 apuntan a una prolongación de la tendencia expansiva tanto en el número de nuevas empresas que se han puesto en marcha como en el volumen de los recursos movilizados, puesto que el capital suscrito ha superado en enero los 107,6 millones de euros.

Este dato supone un notable aumento del 22,9 por ciento interanual, lo que evidencia un mayor tamaño medio de los proyectos empresariales que han iniciado su actividad en las ocho provincias de Andalucía, al tiempo que "confirma el patrón de fortalecimiento financiero del tejido empresarial andaluz".

El positivo arranque de año se produce después de que Andalucía cerrara 2025 con cifras históricas, ya que se crearon un total de 21.560 sociedades mercantiles, lo que supone un aumento del 7,6 por ciento respecto al año anterior, según el IECA. Además el capital suscrito para la constitución de estas sociedades mercantiles ha superado en 2025 los 1.180,6 millones de euros, un 51,7 por ciento más que el año anterior.

Por su parte, la consejera ha valorado que este incremento del capital suscrito confirma que "los nuevos proyectos nacen con mayor fortaleza y ambición", lo que contribuye a reforzar la competitividad del tejido productivo. Asimismo, ha subrayado que el objetivo del Ejecutivo andaluz pasa por "seguir creando un entorno favorable para emprender, simplificando trámites y apoyando la inversión", con la mirada puesta en consolidar la tendencia de crecimiento observada durante el último año.

Málaga fue la provincia donde más sociedades se constituyeron, con el 36,3% del total de Andalucía, seguida de Sevilla con el 25,1%, Cádiz, con el 9,4% y Granada con el 8,6%. A continuación se sitúan la provincia de Almería con el 6,9%, Córdoba (5,7%), Jaén (4,3%) y Huelva (3,7%).

En general, en las nuevas sociedades la forma jurídica predominante fue la de sociedad limitada, con el 99,8% de las sociedades constituidas. Por otra parte, atendiendo a la actividad desarrollada por las nuevas sociedades, Actividades inmobiliarias concentró el mayor número de constituciones en Andalucía, con el 14,5%, al que siguieron en importancia cuantitativa Comercio al por mayor y al por menor y Hostelería, con el 14,4% y el 11,3% respectivamente.