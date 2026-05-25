La Fundación Barenboim-Said abre este martes el plazo de inscripción para su curso de iniciación a la música en Sevilla

Archivo - Imagen de Archivo de La Fundación Barenboim-Said regresa a la capital con un curso de música para escolares en septiembre - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said, adscrita a la Consejería de Cultura y Deporte, ha anunciado que abrirá a partir de este martes, 26 de mayo, el plazo de inscripción para el Curso de Iniciación a la Música, que imparte en Sevilla del 23 al 26 de junio para "acercar a los niños al universo instrumental y despertar su interés por la música".

Según ha detallado la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en una nota de prensa, este curso se celebrará en horario de 9,30 a 14,00 horas, coincidiendo con los primeros días de vacaciones escolares, en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, gracias a la colaboración de este centro educativo.

En esta edición, participan escolares desde primero hasta sexto curso de educación primaria, sin que sea necesario tener formación musical previa, ya que durante el curso el profesorado de la Fundación impartirá nociones elementales, de una manera lúdica y enfocada a las edades de los asistentes, además de conocimientos básicos de la técnica instrumental del piano, el violín y la percusión, así como de expresión musical.

Para ello, a las 11,00 horas de este martes comenzará el plazo de inscripción, a través de la web de la Fundación, con un precio de matrícula de 40 euros por participante, si bien se ofrecen bonificaciones del 100 por cien a familias con ambos progenitores o monoparentales, que acrediten situación de desempleo, así como un descuento del 15 por ciento para hermanos y hermanas.

Además, para contribuir con la conciliación familiar y laboral, la Fundación pone a disposición de las familias un aula matinal gratuita de 8,30 a 9,30horas, y se dará la posibilidad de recoger al alumnado entre las 14,00 y las 14,30 horas.