El Gobierno andaluz aprueba este martes un decreto ley de ayudas a víctimas de Adamuz en su última reunión antes del 17M

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Adamuz (Cordoba), al cumplirse un mes del trágico accidente ferroviario. A 18 de febrero de 2026 en Adamuz - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes 12 de mayo, en su última reunión antes de entrar en funciones tras las elecciones autonómicas del próximo domingo 17, un proyecto de decreto-ley de ayudas económicas y fiscales a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos tras la colisión entre un tren Iryo y otro Alvia a la altura de este municipio.

El Ejecutivo que preside Juanma Moreno ya trasladó a la localidad de Adamuz una reunión del Consejo de Gobierno al cumplirse el primer mes del siniestro y posteriormente solicitó su personación en la causa judicial que instruye la jueza de Montoro (Córdoba), que la autorizó en calidad de actor civil, lo que sólo le permitirá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero "no pedir pruebas ni diligencias de Instrucción",

Así figura en el orden del día publicado a última hora de este lunes, consultado por Europa Press, que también incluye un acuerdo por el que se aprueba la adecuación retributiva de carácter excepcional denominada "complemento de experiencia operativa y desarrollo profesional para la gestión de emergencias" para el personal laboral integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) acordado este mismo lunes por el consejero Antonio Sanz con los sindicatos.

La reunión semanal del Consejo de Gobierno se adelanta esta semana un día a su fecha habitual de celebración, los miércoles, y tendrá lugar a partir de las 16.30 horas por videoconferencia.

Otros puntos incluidos en el orden del día del último Consejo de Gobierno antes del 17M se refieren a la aprobación del Plan Estratégico de Justicia hasta 2030, la declaración de "interés estratégico para Andalucía" del proyecto de Centro de Datos en la extensión del PTA de Málaga y la aprobación de sendas declaraciones institucionales con motivo del Día Internacional de las Familias y del Día Internacional contra la LGTBIfobia.