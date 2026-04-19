El Gobierno andaluz se reúne este lunes y dictará normas para facilitar la participación de personal de la Junta el 17M

Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Gobierno andaluz adelantará a este lunes, 20 de abril, su habitual reunión semanal de los miércoles y, entre otras medidas, prevé aprobar un decreto por el que se dictarán "normas para facilitar la participación de las personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias" en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Así se refleja en el orden del día, consultado por Europa Press, de la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes, que se celebrará dos días antes de la fecha habitual porque el próximo miércoles es día festivo local en Sevilla, en el marco de su Feria de Abril.

Además de dicho decreto relacionado con las elecciones al Parlamento andaluz del 17 de mayo, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar un proyecto de Decreto-ley por el que se modifica el Decreto-ley 2/2023, de 11 de abril, por el que se adoptan medidas en materia de emergencias y gestión, prevención y extinción de incendios forestales y se autoriza la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, así como otras normas organizativas y en materia de emergencias.

También tiene previsto aprobar un proyecto de Decreto-ley "por el que se establece con carácter urgente la exención de la tasa a la pesca fresca regulada en la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía".

Asimismo, el Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno tomará conocimiento de varias cuestiones, como el proceso de escolarización del alumnado en las enseñanzas de régimen especial en Andalucía para el curso escolar 2026/2027, y también de la situación hidrológica de la comunidad autónoma, de la mano del habitual informe semanal que se elabora al respecto desde el ámbito de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

El Ejecutivo andaluz también prevé tomar conocimiento en su reunión de este lunes de la aprobación de la convocatoria para el ejercicio 2026, en régimen de concurrencia no competitiva, de las "ayudas a entidades del Tercer Sector que faciliten una solución habitacional a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables".

Y de las convocatorias de los incentivos para el programa 'Espacios Productivos' acogidos a la Orden de 13 de marzo de 2025 de la Consejería de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de "incentivos integrados de competitividad y energía para las cadenas de valor industrial, la minería sostenible y los espacios productivos en Andalucía".

Finalmente, el orden del día también contempla una propuesta de acuerdo por el que se amplía la plantilla presupuestaria del Patronato de la Alhambra y Generalife relativa a determinados puestos de personal laboral y funcionario, y otro por el que se "toma razón" de la Resolución, de 25 de febrero de 2026, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se declara de emergencia la ejecución de las 'Obras de reparación de daños en caminos forestales y vías pecuarias afectados por el tren de borrascas de 2026' y la ejecución de los servicios asociados a la dirección facultativa de las obras.