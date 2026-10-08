Hacienda autoriza incrementar en 25 millones el programa para financiar la compra de una primera vivienda a jóvenes

Archivo - Edificio de viviendas. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europes ha autorizado incrementar en 25 millones de euros hasta alcanzar los 80 millones el Programa garantía vivienda Andalucía con el que la Junta ayuda a jóvenes de hasta 35 años a financiar la adquisición de su primera vivienda habitual. La orden por la que se modifica la dotación del fondo público entra en vigor este viernes.

Así se recoge este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. Los 25 millones de aumento se obtendrán de 3.368.601 euros procedentes de "retornos periódicos que se hayan producido desde la anterior liquidación correspondientes a las cantidades parciales ya liberadas de garantías financieras previamente concedidas con cargo a esta sublínea para los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual".

Otra cantidad de 20 millones se obtendrá de recursos sobrantes no ejecutados del Feader y el resto "hasta completar la dotación de 25 millones, procede de las cantidades disponibles en la cuenta tesorera de la línea Andalucía Financiación Empresarial", se detalla en la orden de modificación publicada por Hacienda.

El Programa garantía vivienda Andalucía se puso en marcha en 2023 con una dotación inicial de 20 millones. Una vez que arrancó y "teniendo en cuenta el éxito alcanzado y el agotamiento de los recursos asignados", Hacienda autorizó en 2024 una ampliación de la dotación presupuestaria en 25 millones. En marzo de 2026, se volvió a incrementar con 10 millones de euros hasta situarse en los 55 millones que ahora, con una nueva dotación, pasará a 80.

El Programa Garantía Vivienda Andalucía es un instrumento financiero desarrollado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y gestionado por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio para facilitar el acceso a su primera vivienda habitual a jóvenes andaluces de hasta 40 años, inclusive, que cumplan los requisitos establecidos.

Hasta el momento, se han beneficiado de estos avales más de 3.000 jóvenes. El programa se puso en marcha para facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar ante las dificultades para disponer del ahorro necesario para afrontar la entrada de una vivienda. A través de este instrumento, la Junta de Andalucía presta una garantía sobre la parte del préstamo hipotecario que supera el 80% del precio de la vivienda, de manera que las entidades financieras colaboradoras puedan conceder hipotecas de hasta el 100% del precio de adquisición dentro de las condiciones establecidas en el programa.