El Hospital Macarena de Sevilla acoge una jornada de expertos en asma grave destinada a todos los actores implicados

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la Ruta del Instituto Nacional de Asma Grave (INAG) está teniendo lugar en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla este viernes, bajo la dirección del doctor Pedro Guardia, jefe del Servicio de Alergología del citado centro hospitalario y del doctor Julio Delgado, alergólogo senior del Macarena.

Ambos expertos, junto con los doctores Plaza y Quirce del INAG, han desarrollado el programa de esta cuarta edición, cuyo núcleo central girará en torno a los desencadenantes de la Alergia, y se expondrán de manera practica a través de los talleres centrados en la temática de Aerobiología y Provocación nasal-rinometría acústica, destaca el hospital en una nota de prensa.

El proyecto INAG fue impulsado por GSK con el objetivo de contribuir a la mejora en el abordaje de los pacientes con asma grave, involucrando a todos los actores implicados como pacientes, cuidadores, médicos, enfermeros, farmacia hospitalaria, y gestores. Todo para el objetivo de conseguir una mejora en el manejo de los pacientes que sufren esta patología.

En la creación del INAG participan neumólogos y alergólogos de las principales unidades de Asma Grave de España, así como especialistas del Servicio de Atención al Paciente, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic).

El asma es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en España y, según estudios recientes, el asma grave no controlado representa un 4% de la población asmática adulta. En España hay un infra-diagnóstico del asma grave, causado principalmente por dos razones: pacientes no diagnosticados debido a la dificultad de acceso a médicos y centros especializados y pacientes con un diagnóstico erróneo debido a una confusión de los síntomas del asma no controlada con otras enfermedades respiratorias.