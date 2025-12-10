El Hospital Macarena de Sevilla lanza el tercer vídeo de su campaña para prevenir lesiones musculoesqueléticas

Imagen de recurso de una pantalla de ordenador con el logotipo del centro hospitalario. - HUVM

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha publicado el último vídeo del año de la campaña audiovisual 'Cuídate! Tu salud importa', una iniciativa pionera en el sistema sanitario público andaluz basada en vídeos cortos que fomentan buenas prácticas ergonómicas con el fin de mejorar la atención de los pacientes y prevenir lesiones musculoesqueléticas entre sus profesionales.

En esta ocasión, el nuevo vídeo se centra en ofrecer consejos que prevengan posibles lesiones derivadas del uso prolongado e incorrecto de pantallas de ordenador. Anteriormente, estas breves producciones audiovisuales se centraron en indicar cómo asear correctamente a un paciente encamado o cómo pasarlo de la cama al sillón, explica el centro hospitalario en un comunicado.

En estos momentos, estos vídeos acumulan más de 3.300 visitas entre una plantilla de profesionales sanitarios y no sanitarios que ronda los 6.000 efectivos. Con esta campaña, desarrollada por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y la Unidad de Comunicación del centro hospitalario, se pretende poner el acento en la utilidad de recursos audiovisuales "que muestran paso a paso, de forma breve, dinámica y accesible, la aplicación de una técnica correcta en el desarrollo de determinadas funciones".

Con ello, se busca reforzar los principios de ergonomía en el momento de la práctica. La campaña no se dirige únicamente al personal asistencial del hospital sevillano, sino que, tal y como muestra este último vídeo, se extenderá a otras categorías profesionales, adaptando el contenido a los riesgos específicos de cada área de trabajo.

Otro de los objetivos de esta iniciativa es sensibilizar a todos los colectivos sobre la importancia de las técnicas seguras y la ergonomía, y reforzar la cultura preventiva a través de materiales breves, prácticos y de fácil difusión que puede ser útil a profesionales ajenos al propio centro hospitalario.

El éxito de la propuesta lo reflejan las miles de visualizaciones que están recibiendo estos vídeos, colocándose a la cabeza de los 'shorts' del canal de YouTube de la institución sanitaria. El mensaje, rápido y fácilmente consumible a través de dispositivos móviles, incluye subtítulos para reforzar su accesibilidad.