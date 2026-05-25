El Hospital Macarena de Sevilla, referente andaluz en el tratamiento de patologías tiroideas con 2.000 analíticas al año

Archivo - Andalucía.- El Macarena recomienda en el Día Mundial del Tiroides una dieta variada para evitar disfunciones - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, es Unidad de Referencia Andaluza (UPRA) en el tratamiento de patologías tiroideas.

Más concretamente, en los ámbitos de la Ecografía intervencionista en patologías tiroideas y la puesta en práctica de técnicas mínimamente invasivas como las enolizaciones, así como en el tratamiento de la Orbitopatía de Graves, enfermedad autoinmune asociada comúnmente al hipertiroidismo que provoca inflamación en los músculos y grasa detrás de los ojos, explica el centro hospitalario en una nota de prensa.

Este lunes, Día Mundial del Tiroides, conviene recordar que la glándula tiroidea produce hormonas esenciales para el desarrollo neurológico, el crecimiento normal de los niños y el mantenimiento del metabolismo energético global en el ser humano.

Cada año la Unidad de Tiroides del hospital sevillano practica casi 500 Punciones Aspiradoras con Aguja Fina (PAAF) de la glándula tiroidea, prueba mínimamente invasiva que extrae una muestra para determinar si un nódulo es o no benigno, y realiza cerca de 60 enolizaciones, otra técnica mínimamente invasiva a partir de las cuales se busca desactivar células anómalas y reducir el tamaño del ganglio.

Para mantener una buena salud tiroidea, un aporte de yodo en la dieta favorece la formación y el mantenimiento de una función normal y efectiva. "Una dieta variada que incluya suficientes lácteos y el empleo de la sal yodada como condimento alimentario es suficiente para cubrir las necesidades de yodo de cualquier persona" argumentan los especialistas del centro sanitario.

Los trastornos clásicos, el hipotiroidismo e hipertiroidismo, producidos respectivamente por el defecto o exceso de formación de hormonas tiroideas, son más frecuentes en mujeres e identificables en análisis de sangre.

CASI 2.000 ANALÍTICAS AL AÑO

Así, el Servicio de Endocrinología y Nutrición realiza cada año casi 2.000 analíticas. La presentación de nódulos en la glándula tiroidea es un hecho muy frecuente que se incrementa con la edad, el sexo femenino y en áreas deficientes de yodo. El aumento de tamaño del tiroides se conoce como bocio, y si se acompaña de nódulos, como bocio uni o multinodular.

En la actualidad el Hospital Universitario Virgen Macarena los diagnóstica con la palpación experta del tiroides y la realización de un estudio ecográfico tiroideo, el Servicio de Endocrinología y Nutrición realiza más de 5.600 ecografías de tiroides al año. "La mayoría de los nódulos tiroideos son benignos", aseveran los facultativos del Servicio de Endocrinología y Nutrición del hospital sevillano.

No obstante, su crecimiento excesivo provoca síntomas y precisa de tratamiento para reducirlos o eliminarlos. Con todo, aunque no es habitual alguno de esos nódulos puede ser maligno. "Normalmente resultan sospechosos en la ecografía tiroidea, por lo que se realiza un estudio citológico, mediante la realización de una punción del nódulo guiada por ecografía", aducen los especialistas.

En cualquier caso, la evidencia corrobora que llegado ese caso "la mayoría de los canceres tiroideos tienen una baja agresividad y el tratamiento correcto y personalizado de los mismos resulta en la curación de los pacientes". En esa tesitura, el tratamiento suele tener un itinerario con tres eventos: cirugía especializada, tratamiento posterior con yodo radiactivo y la prescripción de una dosis adecuada de hormona tiroidea a través de una pastilla diaria que mantenga una función tiroidea normal.

El Hospital Universitario Virgen Macarena dispone de un Comité Multidisciplinar de Cáncer de Tiroides desde donde se procuran los mejores resultados en salud. En ellos se consensuan tratamientos personalizados por un equipo compuesto por profesionales de diversas disciplinas.