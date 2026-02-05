El Hospital Universitario La Merced de Osuna (Sevilla) habilita un nuevo punto de Registro de Voluntad Vital Anticipada

El Hospital Universitario de La Merced de Osuna (Sevilla) habilita nuevo punto de Registro de Voluntad Vital Anticipada (RVVA) - JUNTA DE ANDALUCÍA

OSUNA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de La Merced, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria (AGS) de Osuna del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha habilitado un nuevo punto de Registro de Voluntad Vital Anticipada (RVVA) que viene a ampliar al ya existente en el centro de salud Virgen del Valle.

El equipo formado por dos nuevos registradores cubrirá un servicio "muy solicitado entre los usuarios de AGS Osuna". El nuevo punto está habilitado en el Hospital Universitario La Merced, cuatro días en semana, y siempre bajo cita previa solicitada por el usuario a través de Salud Responde 955 54 50 60, donde se facilita información.

Según ha indicado la Junta, desde que se puso en marcha el nuevo equipo, "se han cubierto todas las citas previstas y con más de una decena de declaraciones ya registradas en poco menos de un mes".

La gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Belén Lozano, ha explicado que con esta ampliación del equipo de registradores a tres personas se cubre "un servicio muy demandado, desde hace tiempo en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna, por lo que estamos satisfechos de poder garantizar a los usuarios el acceso a su derecho a dejar constancia sobre qué hacer con sus cuidados llegado el caso de incapacidad".

La Declaración de Voluntad Vital Anticipada es la manifestación escrita de una persona, en la que deja constancia de sus preferencias sobre cuidados, tratamientos sanitarios y su voluntad sobre la donación de órganos y tejidos, para que, llegado el caso de tomar estas decisiones, se respete su voluntad cuando esta no pueda ser expresada personalmente por carecer de capacidad para hacerlo.

Las declaraciones de voluntades deben inscribirse personalmente y pueden solicitarlo todas las personas mayores de edad o menores emancipadas. También cabe destacar que dicho documento puede modificarse o revocarse en cualquier momento por el interesado a través del mismo proceso.

El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía (RVVA) tiene por finalidad la custodia, conservación y accesibilidad de las declaraciones de voluntad vital anticipada emitidas en Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de Declaración de Voluntad Vital Anticipada y la Ley 2/2010, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el Proceso de la Muerte, que regulan este derecho en la comunidad.

Las declaraciones registradas tienen validez en todas las comunidades de España ya que el personal sanitario puede acceder a dicho documento; por lo que no es preciso viajar con una copia.

De forma paralela, se ha creado recientemente en el AGSO un equipo referente LORE, profesionales especializados en la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), que ofrece servicios de información y asesoramiento en la tramitación de las solicitudes, cumplimiento de plazos y apoyo técnico y ético durante todo el proceso, desde su solicitud hasta la finalización del mismo.

Se trata de un equipo formado por distintas categorías profesionales que tiene como función principal asistir, en el proceso administrativo y legal de la prestación de ayuda para morir, a profesionales sanitarios como son médicos responsables y consultores, así como profesionales de Enfermería, Trabajo Social y Unidades de Atención a la Ciudadanía.

Entre sus principales funciones destacan la formación del personal involucrado de AGS Osuna, en este caso, la elaboración de protocolos operativos, la resolución de dudas sobre requisitos legales y clínicos, el asesoramiento en casos de objeción de conciencia y el acompañamiento a los profesionales durante el proceso de la prestación de ayuda para morir.