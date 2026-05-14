Hospital de Valme celebra el Día del Niño Hospitalizado con menús especiales y una visita de bomberos de Dos Hermanas

Un menor hospitalizado ante el desayuno especial preparado en el Hospital de Valme por el Día del Niño Hospitalizado. - HUV

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla se ha sumado un año más a la conmemoración del Día del Niño Hospitalizado con una completa programación de actividades organizada por Pediatría y Neonatología. La iniciativa, desarrollada durante varios días, combina actividades lúdicas, convivencia con las familias y acciones de humanización, gracias también a la colaboración solidaria de asociaciones y Bomberos de Dos Hermanas.

Las actividades han comenzado con un desayuno especial en la planta de Pediatría. Los menores hospitalizados han podido disfrutar de una comida compuesta por yogur natural con topping de fruta, cereales y zumo de naranja natural, "amenizando así el inicio de una jornada especialmente dedicada a ellos", tal como destaca el centro en un comunicado.

Posteriormente, voluntarios de la asociación 'Por la sonrisa de un niño' han visitado la planta caracterizados como conocidos superhéroes, llevando ilusión a los pequeños mediante disfraces y entrega de regalos. A continuación, la asociación 'Acaye' también ha participado en la celebración con nuevos obsequios y actividades dirigidas a arrancar sonrisas entre los menores ingresados.

El programa ha continuado con un almuerzo especial diseñado para la ocasión. Las bandejas han incluido mensajes humanizadores y cartelería conmemorativa de esta jornada. El menú, adaptado a las preferencias infantiles y preparado especialmente para los pequeños pacientes, ha estado compuesto por puré de verduras, mini pizzas de jamón y queso, champiñones y calabacín acompañadas de patatas paja y, como postre, macedonia de fruta natural.

'HUMANIZACIÓN Y SOSTÉN EMOCIONAL'

Las actividades han continuado este jueves con nuevos talleres y dinámicas lúdicas organizadas nuevamente por el voluntariado de Acaye, acercando entretenimiento y momentos de diversión a los menores hospitalizados.

La programación concluirá el viernes, 15 de mayo, con una visita muy especial: la de los Bomberos de Dos Hermanas, un colectivo que colabora habitualmente con la planta pediátrica y que, un año más, se suma a esta celebración para llevar ilusión y alegría a los niños y niñas ingresados.

Por su parte, el servicio de Neonatología ha organizado un desayuno de convivencia con las familias de los recién nacidos ingresados, fomentando un espacio de cercanía y apoyo emocional. Para ello, los profesionales han acondicionado los espacios con una decoración especial y han entregado a los padres un pequeño recuerdo de esta jornada.

El jefe de servicio de Pediatría, Juan Diego Carmona, ha subrayado el sentido de esta iniciativa: "Queremos que los niños hospitalizados y sus familias tengan la certeza de que no están solos, que forman parte de un equipo que les atiende, comprende, apoya y les brinda cariño cuando más lo necesitan".

Con esta iniciativa, el Hospital de Valme reafirma su compromiso con el bienestar de los pacientes pediátricos y sus familias, promoviendo una atención más humana, cercana y centrada en sus necesidades.