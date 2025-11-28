El Hospital de Valme de Sevilla acoge la 'I Jornada de Humanización', que reúne a 150 profesionales de diversos perfiles

Grupo participante en la I Jornada de Humanización, en el Hospital de Valme de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área Sanitaria Sur de Sevilla ha celebrado la 'I Jornada de Humanización', que ha reunido a un total de 150 profesionales de diferentes perfiles, dispositivos asistenciales y centros sanitarios. La iniciativa se enmarca en el Plan de Humanización de la Consejería de Sanidad que pone el foco en la persona como centro de la atención, en la mejora de los entornos y en el papel de los profesionales como agentes clave.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la jornada ha tenido lugar bajo el lema 'Tejiendo la humanización en el Área Sanitaria Sur de Sevilla' y ha querido poner el acento en "la voluntad de tejer una estructura participativa y estable", formada por redes de profesionales de apoyo que permitan impulsar la humanización en todas sus dimensiones --asistencial, emocional, organizativa y comunitaria--.

En este sentido, la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, ha subrayado que "la humanización forma parte de la esencia de la atención sanitaria e implica cuidar no sólo la dimensión física de la enfermedad, sino también la emocional y social de las personas que atendemos". Asimismo, ha destacado "la importancia" de escuchar a pacientes y profesionales para "construir juntos una organización más cercana y sensible".

Por ello, el objetivo de esta jornada se ha centrado en resaltar experiencias humanizadoras para mejorar la atención en los cuidados y la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, teniendo a la Comisión respectiva como referente para vertebrar e impulsar las acciones que se desarrollan en este ámbito, según ha explicado la Consejería de Sanidad.

HUMANIZACIÓN DESDE MÚLTIPLES PERSPECTIVAS

La directora gerente ha sido la encargada de inaugurar la jornada, en la que ha remarcado el "compromiso institucional" con esta línea estratégica. También ha valorado la trayectoria de este área sanitaria que "acumula numerosos proyectos consolidados y reconocimientos autonómicos y nacionales por su labor en este ámbito".

En esta línea, Vázquez ha resaltado que esta jornada "visibiliza" la dedicación de los profesionales y el "avance" hacia un modelo asistencial donde la humanización ya forma parte de "nuestra identidad", al tiempo que ha subrayado cómo la humanización es "un compromiso irrenunciable y queremos que cada persona se sienta acompañada y escuchada con respeto y empatía".

Así, la conferencia inaugural 'De la Quimioterapia al Calvitero' ha corrido a cargo de la enfermera de este área sanitaria y paciente oncológica, Beli Orta. Ha sido, según ha explicado la Junta, una ponencia con el plus añadido de "contribuir con sus testimonio de experiencia vital a poner de relieve la importancia del acompañamiento emocional, la empatía profesional y la fortaleza y empoderamiento de los propios pacientes en los procesos oncológicos".

Posteriormente, en una mesa de debate sobre la Ley Orgánica 3/2021 (LORE) se han abordado "los retos para garantizar un proceso de eutanasia plenamente humanizado". Para ello, profesionales del Equipo LORE del Área Sanitaria Sur han debatido sobre "necesidades organizativas, experiencia del paciente y apoyo a las familias" bajo la moderación del subdirector de Calidad, Adriano Sianes.

Por su parte, Salud Mental ha corrido a cargo de su jefa de servicio, Matilde Blanco; Cuidados Paliativos lo ha llevado a cabo la internista María Carmona; para Atención primaria ha sido designada la directora del centro de salud 'Los Montecillos' de Dos Hermanas, Ana Palma y, por último, desde la Unidad de Trabajo Social hospitalaria ha intervenido María Dolores Rodríguez.

BUENAS PRÁCTICAS QUE TRANSFORMAN LA ASISTENCIA

En un bloque dedicado a experiencias materializadas, profesionales de diversas áreas asistenciales han compartido proyectos que "ya están mejorando la atención y la relación con los pacientes", según han remarcado. Se trata de buenas prácticas que, según la Junta, "reflejan la madurez del área" en materia de humanización y su avance hacia un modelo "integral, cohesionado, sensible y cercano a las necesidades de personas y familias".

Es el caso de Oncología, a cargo de su supervisor de enfermería, Carlos Navarro, quien ha expuesto "mejoras" del entorno y "la mayor participación activa del paciente". Por su parte, la terapeuta ocupacional de la Comunidad Terapéutica de Salud Mental del Hospital El Tomillar, Ángela Gómez, ha abordado el programa de voluntariado y acompañamiento terapéutico de su dispositivo asistencial.

A su vez, desde atención primaria, el enfermero del centro de salud Utrera Norte, Fernando Pérez, ha enmarcado una iniciativa de humanización en vacunación infantil titulado 'El suero mágico y Candela se vacuna'. Mientras que desde Pediatría del Hospital Universitario de Valme el enfermero José Carlos Justicia ha subrayado la importancia de "estrategias centradas en el vínculo y el acompañamiento temprano".

EXPOSICIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE HUMANIZACIÓN

Según ha informado la Consejería, la jornada ha incluido una exposición de nuevos proyectos de humanización procedentes de distintos centros del área sanitaria, que abarcan ámbitos como la cirugía pediátrica, salud mental, oncología, radiología o cuidados paliativos, entre otros.

De esta forma, cada iniciativa "muestra el esfuerzo" por humanizar los espacios, mejorar la comunicación y acompañar los procesos asistenciales de forma más cercana. Entre las presentadas, figuran proyectos sobre acogida a pacientes y familias, mejora de la intimidad y la confidencialidad, apoyo al duelo, cuidados al final de la vida y programas de autocuidado y apoyo emocional a los equipos.

Todas estas iniciativas, según la Junta, "reflejan el trabajo transversal realizado en los últimos años" con el objetivo de mejorar la experiencia del paciente y promover entornos asistenciales más amables y coherentes con las necesidades de las personas. En este sentido, la directora gerente ha afirmado que "esta jornada representa un paso más en la consolidación de un modelo basado en la participación activa, el trabajo en red y la mejora continua".

Entre las nuevas propuestas presentadas, el concurso ha premiado a la realizada por la supervisora y TCAE del HARE de Utrera, Alicia Romero y Ángeles Castro, respectivamente. El proyecto lleva por título 'Cambios en la práctica de devolución de pertenencias en Cuidados Paliativos: Bolsas de Dignidad'.

Para finalizar, la Comisión de Humanización ha destacado en la clausura que esta primera jornada ha supuesto "un punto de partida hacia la consolidación de una red estable de profesionales" que permitirá "seguir avanzando" en el impulso de la humanización en todos los niveles del área sanitaria".