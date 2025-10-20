El Hospital de Valme de Sevilla, reconocido en el X Congreso Andaluz de Suelo Pélvico por el abordaje diagnóstico

La Unidad de Suelo Pélvico del Hospital Universitario de Valme (Sevilla) participa en el X Congreso Andaluz de Suelo Pélvico en Córdoba - HOSPITAL VALME

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Suelo Pélvico del Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha participado en el X Congreso Andaluz de Suelo Pélvico como refrendo de su "elevado prestigio en el abordaje diagnóstico-terapéutico de esta patología". Se trata de una dolencia que desarrollan entre el 3% y el 6% de las mujeres a lo largo de su vida, y que puede deteriorar significativamente su calidad de vida, afectando a su bienestar físico, emocional y social.

Según detalla una nota de prensa del centro, hospitalario, el congreso, que tuvo lugar en Córdoba, ha estado organizado por la Sección de Suelo Pélvico Andaluz (Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, SAGO) y ha reunido a 120 especialistas de carácter multidisciplinar.

Aunque puede presentarse en ambos sexos, el suelo pélvico es más frecuente en mujeres, especialmente tras el embarazo y el parto. En el ámbito femenino abarca un conjunto de trastornos que afectan la musculatura, ligamentos y tejidos que sostienen los órganos pélvicos; tales como la vejiga, el útero y el recto. Entre las afecciones más comunes, se encuentran: la incontinencia urinaria, el prolapso de órganos pélvicos y el dolor pélvico crónico.

La nota de prensa destaca la "activa participación" del hospital sevillano en este evento folicazando en la organización del mismo y en la presencia de las diversas actividades científicas, como es el caso de la presentación de seis ponencias, moderación de mesas, talleres y comunicaciones orales. Concretamente, la responsabilidad de la organización del congreso ha recaído en la coordinadora de la Unidad de Suelo Pélvico del Valme y presidenta de la Sección de Suelo Pélvico de la SAGO, María Isabel Valdivia.

Valdivia es una ginecóloga prestigiada a nivel nacional por el impulso de avances en la materia y su carácter innovador en la creación de una consulta monográfica de una patología muy compleja de diagnosticar e invalidante: el Dolor Pélvico Crónico.

Destaca la relevancia de las disfunciones de Suelo Pélvico y cómo en los últimos años su abordaje integral y multidisciplinar ha ido ganando protagonismo, "potenciado por avances en el ámbito diagnóstico, una fisioterapia especializada, nuevas técnicas quirúrgicas y un mayor reconocimiento de la importancia de estos trastornos para la salud femenina, lo que ha favorecido un mejor cuidado y atención a las pacientes".

La presencia del equipo de profesionales de Suelo Pélvico de Valme estuvo encabezado por la jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia, Rosa Ostos, y la jefa de sección, Rosa Oña.

En total, presentaron seis ponencias: cinco a cargo del servicio de Ginecología y una por parte del Servicio de Cirugía en la especialidad de Coloproctología por sus implicaciones en este proceso de salud. María Isabel Valdivia expuso dos ponencias de gran interés: 'Dolor y dispareunia postparto' y 'Un paso adelante en el manejo de la vejiga hiperactiva femenina' (dentro del Simposio Pierre-Fabre).

Por su parte, Helena Millán abordó el tema de la retención aguda de orina postparto y cómo se debe tratar. La temática tan preocupante de prolapso de órganos pélvicos estuvo abordada por Carlota Borrero, quien analizó la posible relación entre la lesión del músculo elevador del ano y el riesgo de recidiva de esta dolencia.

Asimismo, Arantxa Casla reflexionó sobre la vigencia actual de la 'Cleisis vaginal de LeFort' (procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo utilizado para tratar el prolapso uterino y el prolapso vaginal) y la cirujana coloproctóloga Lourdes Gómez Bujedo expuso una temática innovadora centrada en la utilidad de la fibrina autóloga rica en plaquetas para la conservación esfinteriana.

MODERACIÓN DE MESAS REDONDAS

Además, el equipo de Ginecología del hospital sevillano también participó en la moderación de mesas de gran interés. Inicialmente, Rosa Oña moderó la mesa dedicada al prolapso de órganos pélvicos y, posteriormente, María Isabel Valdivia moderó la mesa sobre novedades e inquietudes en suelo pélvico. Mientras, en el ámbito práctico, Arantxa Casla colaboró activamente en el taller 'Desgarros de esfínter anal en modelo porcinó aportando su experiencia y conocimiento.

Junto a la organización del evento, la presentación de ponencias, moderación de mesas y talleres, el hospital sevillano también presentó otras tres comunicaciones orales en el congreso. El gran interés científico y clínico de una de ellas le valió su elevación a ponencia y posteriormente fue correspondida con un reconocimiento como una de las "mejores comunicaciones presentadas al evento".

El trabajo premiado lleva por título 'Relación entre la finalización del parto y la severidad de los desgarros perineales de III y IV grado'. Fue realizada por varias ginecólogas: María Isabel Valdivia, María Moreta, Olaya Salas y Carmen Martín. Se trata de un tema de alto interés clínico, dado que el parto vaginal se asocia con la posibilidad de desgarros perineales, estimándose que un elevado porcentaje de mujeres tiene alguna forma de lesión perineal durante el parto (desgarro o episiotomía).

"De ahí la importancia de una correcta identificación de los mismos ya que de lo contrario pueden quedar secuelas como dispareunia, dolor perineal crónico, incontinencia urinaria o incontinencia fecal", concluye el comunicado.