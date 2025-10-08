El Hospital Virgen Macarena (Sevilla) celebra unas jornadas para concienciar sobre la relevancia de la lactancia materna

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Ginecología y Obstetricia, Neonatología y Pediatría del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla organizan este miércoles, 8 de octubre, en el Aula Magna del centro, unas jornadas para promocionar diversos aspectos relacionados con la lactancia materna, con talleres prácticos y ponencias de profesionales de prestigio nacional.

Según ha indicado el hospital sevillano en una nota, bajo el lema 'Apoyar la lactancia, construir el futuro' la segunda edición de estas jornadas busca "concienciar sobre la importancia de la lactancia materna" porque es "la forma más completa" de alimentar al bebé. En este sentido, los profesionales han recomendado que "se extienda, al menos, durante los primeros seis meses de vida".

De esta forma, se ofrecerán ponencias de portavoces de "prestigio nacional" que abarcarán cuestiones relativas a la legislación actual que auspicia el apoyo a la lactancia, la posibilidad y necesidad de amamantar en un entorno de cuidados intensivos en Neonatología o la importancia del vínculo y la implicación de la comunidad, entre otras.

Al margen de este apartado teórico, la jornada contará con talleres prácticos sobre la extracción de leche materna y su conservación, la medicación compatible, o pautas de cómo se puede crear un taller de lactancia materna en Atención Primaria.

Actualmente el citado hospital cuenta con cuatro profesionales que son consultoras internacionales de Lactancia Materna, acreditación que pondera la especialización en el manejo clínico de la lactancia.

Tal y como han afirmado desde el Hospital Macarena, las "virtudes" de la lactancia materna son múltiples: estimula la inmunidad al contener anticuerpos que ayudan a combatir virus y bacterias, reduce el riesgo de asma, alergias y obesidad, favorece el desarrollo cognitivo del bebé y les ofrece protección frente a enfermedades infecciosas. También es beneficiosa para la salud de la madre, ya que favorece un vínculo afectivo positivo entre ambos.