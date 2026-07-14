El Hospital Virgen Macarena de Sevilla pone en marcha un equipo de Salud Laboral itinerante

El equipo de Salud Laboral itinerante en una reunión. - HUVM

SEVILLA 14 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha un grupo itinerante de Salud Laboral que se trasladará a las distintas unidades hospitalarias para acercar a los profesionales las acciones de Vigilancia de la Salud en el entorno sanitario.

Según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, este equipo itinerante estará compuesto por la Unidad de Vigilancia de la Salud del área hospitalaria, cuyos profesionales se desplazarán tanto a las distintas unidades del Hospital Virgen Macarena como a los centros pertenecientes al área hospitalaria para concienciar a los sanitarios sobre la importancia de cuidar su salud en el entorno laboral e informar de las actividades que realiza la Unidad de Vigilancia de la Salud.

Hasta el momento, el equipo itinerante ha visitado e informado a los profesionales del Servicio de Traumatología, del Servicio de Cirugía General y del Hospital de Sierra Norte, de manera que continuará en septiembre con un "amplio calendario" dirigido a otras unidades, que empezará por los profesionales del Hospital de San Lázaro. Entre los contenidos tratados, el equipo itinerante ha informado sobre las campañas de vacunación, cómo actuar en caso de accidente biológico, cómo realizar una correcta manipulación de carga y cómo mantener una postura ergonómica.

Además, el proyecto también ha abordado la importancia de los exámenes de salud que se realizan tanto en el momento de incorporación de nuevos profesionales al área hospitalaria como de forma periódica, dado a que responden a protocolos específicos que incluyen la recogida de antecedentes médicos y del estado de salud de los profesionales, una exploración clínica y la realización de pruebas complementarias, en función de los riesgos del puesto de trabajo.

La iniciativa ha sido impulsada por la Subdirección de Personal del Hospital Virgen Macarena, cuyos responsables han subrayado que los profesionales "se centran en cuidar a los demás y muchas veces se olvidan de la importancia de cuidarse a sí mismos", de manera que han asegurado que el plan se desarrollará "con el objetivo primordial de velar por la salud y seguridad laboral" de los trabajadores del hospital.

UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

La Unidad de Vigilancia de la Salud es la encargada de realizar una "amplia actividad de asesoramiento y salud laboral" para los integrantes del área hospitalaria Virgen Macarena, al mismo tiempo que desarrolla las campañas de vacunación entre los profesionales tanto de gripe como de Covid-19.

En 2025, la unidad ha realizado un total 1.555 exámenes de salud a profesionales, de los que 1.224 han sido a mujeres y 331 a hombres, además de 132 adaptaciones de puestos de trabajo para evitar riesgos para la salud de los profesionales y 125 adaptaciones o cambios de puesto en el caso de mujeres embarazadas y lactantes. De esta manera, sus responsables han atendido un total de 275 consultas médicas y 278 de enfermería durante el último año y se han llevado a cabo 353 informes sobre capacidad y aptitudes para determinados puestos de trabajo.

Junto al volumen de actividad asistencial realizada, el equipo de profesionales de la Unidad de Vigilancia de la Salud también ha mantenido una "importante actividad docente, formativa y de innovación" para continuar mejorando en la atención que se ofrece a los profesionales. Asimismo, se han formado en el último año a siete profesionales especialistas residentes en Medicina del Trabajo y dos en Enfermería del Trabajo, mientras el equipo de Unidad de Vigilancia de la Salud ha participado en jornadas especializadas aportando hasta siete trabajos científicos desarrollados.