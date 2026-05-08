El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla acoge un congreso de humanización con 250 participantes de once países

Asistentes al congreso de humanización que se celebra en el Hospital Virgen del Rocío. - HUVR

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla acoge hasta este viernes, 8 de mayo, el V Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria, jornadas en las que profesionales españoles y extranjeros de distintos ámbitos, así como investigadores y pacientes analizan los retos actuales del sistema de salud centrados en la dignidad de las personas.

El programa, que arrancó este miércoles con talleres formativos, ha continuado este jueves con el acto inaugural, al que han asistido, entre otras autoridades, el viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro, la directora gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), Nieves Romero, Silvia Maraver, secretaria general de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial de la Junta de Andalucía, y Gabriel Heras, presidente de la Fundación Humanizando la Sanidad, que organiza la quinta edición de este evento junto al citado centro hospitalario.

Tras la inauguración, el programa ha continuado con la conferencia inaugural, 'La rebelión de los pacientes', a cargo del endocrino de la Clínica Mayo (EEUU), Víctor Montori, centrada en el papel de los pacientes en la toma de decisiones clínicas. Durante la jornada se celebran varias mesas redondas con profesionales en las que se analizan aspectos como la prevención del suicidio desde una perspectiva humanizada, la atención a las personas mayores o la aplicación de tecnologías como la robótica en el ámbito asistencial.

Además, como hecho reseñable, el encuentro incluye espacios de diálogos entre pacientes, familiares y profesionales en los que podrán poner en común sus experiencias y el papel de cada uno de ellos en la mejora del sistema sanitario. "Lo más significativo, señala el doctor Gabriel Heras, es mezclar ciencia y humanización, generar evidencias científicas sobre su importancia", de ahí el lema de este V Congreso: 'ConCiencia de Humanización', y recalcó la necesidad de ir "hacia una sanidad centrada en las personas".

Además de profesionales y pacientes de todas las comunidades autónomas españolas, acuden al evento personas de Chile, Argentina, Colombia, Perú, EEUU, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Portugal y Angola. También se celebra la séptima edición de los Premios 'Pablo Ráez', que reconocen trabajos científicos relacionados con la humanización sanitaria. A estos se han presentado un total de 105 proyectos.

En la jornada del viernes la programación del Congreso continúa con sesiones dedicadas a la gestión, la calidad asistencial y los valores en la humanización, así como a la investigación como herramienta fundamental para impulsar cambios reales en la práctica clínica. Entre los contenidos destacados, se abordan temas como la transformación digital centrada en las personas, el bienestar de los profesionales sanitarios y la importancia del humanismo en la gestión.

Las jornadas concluyen con la entrega de premios y el acto de clausura, en el que se reconocerán iniciativas destacadas en humanización de la asistencia sanitaria.