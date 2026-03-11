El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla acoge una mesa redonda sobre impacto del tatuaje en las cicatrices este viernes

Foto de familia de la mesa redonda organizada por el Club de Lectura 'Mis ganas ganan' que involucra a usuarios y pacientes acerca de tatuajes reparadores sobre lesiones en la piel de pacientes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (HUVR), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, acoge este viernes, 13 de marzo, una mesa redonda abierta a usuarios y pacientes sobre el impacto positivo del tatuaje reparador en lesiones en la piel de pacientes de Oncología Radioterápica y Cirugía Plástica y Grandes Quemados.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el evento está organizado por el Club de Lectura 'Mis ganas ganan', cuya presidenta, Carmen Jiménez, será la encargada de su apertura. En este encuentro participan tanto profesionales médicos del hospital como de asociaciones y tatuadores especializados en esta disciplina que profundizarán en el impacto del arte reparador desde distintas perspectivas.

En contexto, estará el cirujano plástico y jefe clínico de la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), David Rodríguez Vela; Paloma Sosa Fajardo, de la Unidad de Oncología Radioterápica del HUVR; y el especialista en trasplante hepático y Oncología Peritoneal, Juan Manuel Castillo Tuñón.

Además, también estarán presentes el psicólogo oncológico de la Asociación Proyecto Mariposa, Nicolás López Ruiz; el responsable del área de pacientes de la Asociación de Cáncer de Mama Masculino INVI, Chema García Sánchez; la directora de la Fundación Sandra Ibarra de Andalucía y Murcia, Yolanda Vielba Gómez; la paciente oncológica y presidenta del Club de Lectura 'Mis ganas ganan', Carmen Jiménez Rodríguez; y los tatuadores especializados en tatuaje reparador sobre lesiones en la piel, Manu Madrigal Quiles y Marta Madrigal Arenilla.

Asimismo, la mesa redonda contará, con la intervención de pacientes cuya vida ha cambiado tras pasar por una intervención, reparadora para contar su experiencia. En concreto, el acto tendrá lugar el 13 de marzo, en el salón de actos del Hospital General del HUVR, a las 10,30 horas.

Según ha anunciado la Administración autonómica, este evento se completa con la exposición que desde el 10 y hasta el 17 de marzo tiene lugar en el Patio Central del Hospital General con el nombre de 'Arte Reparador: La expresión que transforma la vida'.

En esta línea, la muestra fotográfica documenta la transformación de cicatrices y marcas en la piel mediante el tatuaje artístico, abordando casos como abdominoplastias, cesáreas, quemaduras, escoliosis, lesiones cutáneas y, de manera destacada, la reconstrucción de areolas y pezones en 3D tras una mastectomía, mastopexia o cirugías de afirmación de género, entre otras.

En suma, la exposición no solo se centra en mostrar el antes y después meramente estético sino que trata de reflejar la "actitud renovada" de los protagonistas tras la intervención, quienes posan "con total seguridad y confianza, mostrando sus cuerpos sin complejos tras pasar por el tatuaje reparador".