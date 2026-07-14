El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla aprueba su Plan Operativo de Igualdad

Comisión Operativa de Igualdad del Hospital Virgen del Rocío - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha aprobado su Plan Operativo de Igualdad, un documento que marca la hoja de ruta para seguir avanzando en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la organización del centro.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, este Plan Operativo de Igualdad del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) es el resultado del trabajo desarrollado por la Comisión Operativa de Igualdad del centro, cuya labor ha permitido identificar áreas de mejora y definir actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades, favorecer la conciliación y la corresponsabilidad, incorporar la perspectiva de género en la actividad, así como, prevenir cualquier forma de discriminación.

De esta manera, de las 47 medidas recogidas en el Plan de Igualdad del SAS, 29 tienen carácter transversal y 18 son de actuación directa y se recogen en los planes operativos de cada centro, permitiendo el del HUVR concretar estas medidas en el ámbito del hospital, organizar su implantación y establecer su seguimiento.

Asimismo, facilita el análisis de la situación del centro desde una perspectiva de género, con el fin de detectar posibles desigualdades y valorar la necesidad de incorporar actuaciones complementarias.

Para ello, la Comisión Operativa de Igualdad es la responsable de impulsar e implementar las medidas del plan, coordinar su desarrollo y supervisar su cumplimiento y también le corresponde analizar la situación de igualdad en el entorno laboral del hospital y proponer, cuando sea necesario, acciones de mejora.

UN HOSPITAL CON MAYORÍA DE TRABAJADORAS

El presente Plan Operativo se concibe como una herramienta práctica para integrar la igualdad de trato y de oportunidades en la gestión de las personas, la organización del trabajo, la comunicación y la toma de decisiones del Hospital Virgen del Rocío, centro en el que trabajan 10.148 profesionales de los que el 74,23 por ciento son mujeres, y el 25,77 por ciento hombres.

Se trata, por tanto, de una organización marcadamente feminizada, circunstancia habitual en el sector sanitario y especialmente visible en las profesiones vinculadas a los cuidados. En el HUVR, el desarrollo de las medidas corresponderá a las unidades responsables en cada materia, con la implicación del equipo directivo y la coordinación y seguimiento de la Comisión Operativa de Igualdad.

En este Plan participarán los distintos ámbitos del hospital para que las actuaciones no se limiten a su cumplimiento formal, sino que se incorporen de manera efectiva a la gestión de las personas, la organización del trabajo, la comunicación y la toma de decisiones.

El objetivo final de la aplicación de estas medidas es que el HUVR avance de forma "progresiva y evaluable" hacia un entorno laboral más igualitario, inclusivo y libre de discriminación.

Todo ello dando cumplimiento al Plan de Igualdad del SAS, que asume entre sus objetivos y valores que la atención que se presta a la ciudadanía debe contribuir a lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y conseguir este mismo efecto a la vez respecto de sus profesionales.

EJES ESTRATÉGICOS Y DE SEGUIMIENTO

El Plan Operativo del HUVR se estructura en 10 ejes estratégicos que incluyen acciones concretas para garantizar la igualdad y que incluyen indicadores de cumplimiento, plazos y responsables.

Así, se prioriza la participación en órganos de decisión, la comunicación inclusiva y auditorías visuales y se promueve la visibilidad de referentes en igualdad y la representación paritaria en la imagen institucional del centro; establece acciones para la conciliación laboral y personal de la plantilla, con informes anuales y difusión de buenas prácticas.

Además, se refuerza la protección contra la violencia de género y la salud laboral para todos los trabajadores del hospital.