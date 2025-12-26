El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se incorpora a la red de centros Mapbm de Gestión de la Sangre del Paciente

Reunión del Proyecto Mapbm en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla, perteneciente a la red de centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha acogido la primera reunión en Andalucía del Proyecto Mapbm.

Esta iniciativa pretende ayudar a los hospitales a adecuar su práctica clínica para "reducir las transfusiones innecesarias o evitables y mejorar así los resultados en salud", según ha informado la Junta en una nota.

En la cita, celebrada en el campus del centro sevillano marco durante las XVIII Jornadas Anuales AWGE sobre anemia y medicina transfusional, expertos nacionales han analizado los avances del proyecto MAPBM y su impacto en los hospitales españoles, así como los retos actuales en la gestión de la sangre del paciente.

La Junta ha destacado que esto constituye "un hito para la comunidad científica andaluza, ya que marca el inicio de la participación activa del centro en uno de los proyectos más relevantes en la implementación del Patient Blood Management (PBM) en España".

En esta línea los organizadores han subrayado que los hemocomponentes son "recursos finitos y fruto de la generosidad de los donantes, por lo que su uso responsable, eficiente y basado en la evidencia es una obligación ética y clínica".

La celebración de esta jornada ha coincidido con el 13º aniversario de la publicación del Documento de Sevilla, "referencia histórica del PBM a nivel nacional". "Sevilla fue, precisamente, el espacio donde se gestó este documento clave, considerado el punto de partida para la expansión del PBM en España y hoy pilar fundamental para la mejora de los resultados clínicos y la seguridad transfusional", ha indicado.

Con este evento, el Hospital Virgen del Rocío se incorpora de manera estratégica a la red de centros Mapbm, "reforzando su compromiso con un modelo de atención centrado en la seguridad transfusional, la optimización de los recursos y la excelencia asistencial".

El Hospital Virgen del Rocío ha obtenido el Certificado Oro PBM 2025-2027 por alcanzar el 88 % en la implementación de la Gestión de Sangre del Paciente, que otorga la Fundación Patient Blood Management, cuyo diploma fue entregado en Frankfurt (Alemania).