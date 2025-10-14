El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla obtiene la certificación de Centro Comprometido contra la Violencia de Género

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha obtenido la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) dentro del programa de Centros Comprometidos contra la Violencia de Género, que reconoce la atención multidisciplinar y especializada que ofrece el centro a las víctimas y a sus familias.

Según una nota emitida por el centro, la certificación, que estará vigente hasta 2028, destaca especialmente al hospital en el criterio de intervención, evidenciando su capacidad para atender a las víctimas de forma individualizada, segura, integral y con rapidez, minimizando el impacto emocional de las agresiones.

La atención multidisciplinar del hospital incluye profesionales de Medicina, Enfermería y Trabajo Social, garantizando la coordinación sociosanitaria necesaria para la continuidad del proceso en la comunidad e involucrando a las entidades competentes en cada caso, siempre centrada en la persona.

El proceso de certificación requiere el cumplimiento de 31 estándares, 16 esenciales y 15 no esenciales, distribuidos en seis criterios, que incluyen detección, intervención, coordinación con administraciones competentes, formación del personal, estrategia y proyección en el entorno, y monitorización de indicadores clave.

El hospital también destaca por su plan de formación en materia de violencia de género, por su participación en programas comunitarios de prevención y promoción del buen trato, y por la aplicación de procedimientos actualizados para la detección y atención de estos casos. Asimismo, forma parte de la comisión local del Ayuntamiento y de la comisión territorial de salud de violencia de género, asegurando la coordinación institucional necesaria.

La certificación externa permite visibilizar al hospital como un entorno seguro y especializado, con profesionales entrenados y medidas innovadoras de detección, intervención y seguimiento de los casos, contribuyendo a la sensibilización y prevención de la violencia de género en la comunidad.