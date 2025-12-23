Los hospitales sevillanos de Valme y El Tomillar preparan los menús navideños para sus pacientes

Cocina del Hospital de Valme , en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de Valme y El Tomillar, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se afanan estos días para ofrecer a sus pacientes menús especiales durante los cinco días festivos. Una tradición en la cual los profesionales de sus cocinas ponen "un cariño especial" en el contexto de la línea de humanización del entorno sanitario y hacerlo más cercano a aquellos pacientes que, como consecuencia de sus procesos de salud, están lejos de sus hogares.

En una nota de prensa, la Junta explica que son cinco los menús que conforman la programación gastronómica especial cuya iniciativa se desarrolla bajo la supervisión de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, que aplica criterios clínicos para hacerlos adecuados a los pacientes. Jefes de cocina, cocineros, pinches, gobernantas, bromatólogos, auxiliares del servicio de limpieza, almaceneros y encargadas de las cocinas de ambos centros hospitalarios pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla conforman la amplia y diversa variedad de perfiles profesionales implicados en tan gesto solidario que se repite cada año.

Las comidas especiales se sirven en Nochebuena, Día de Navidad, Nochevieja, Día de Año Nuevo y Día de Reyes. En ellas se alternan platos combinados que contienen una gran variedad de verduras, carnes y pescados, guisos junto a postres muy elaborados como colofón de cada menú. De este modo, ambos centros abrirán la Nochebuena con una sopa de fideos especial seguida de bacalao con salsa de piquillo acompañada con patatas parisinas y un postre de natillas caseras con galletas en Valme. En el Hospital El Tomillar será una sopa de picadillo especial, bacalao confitado con alioli y patatas a la gallega para culminar con tarta cremosa de limón.

Le seguirá el almuerzo de Navidad, disfrutando los pacientes del Hospital Universitario de Valme de un arroz con pasas y piñones, seguido de emincé de pavo con salsa de almendras que estará aderezado con champiñones salteados y una fruta tan característica en este tiempo como la piña. En el Hospital El Tomillar comenzarán con una crema de marisco, lomo en salsa de almendra con espárragos blancos con aceite de oliva extra y yogurt griego de straciatela.

En la Nochevieja, el menú diseñado está formado por una crema de calabaza con queso a la cual le seguirá bombón de merluza al cava con pimiento de piquillo y finalizará con panacota. Mientras que en el Hospital El Tomillar se ofrecerá de primero langostinos cocidos, seguidos de rosada al horno acompañada de ensalada gourmet con piña y de postre tarta de arándanos. Todo con uvas de la suerte.

Una fideuá con frutos de mar será el primer plato de la comida de Año Nuevo en Valme, de segundo una carrillada al vino tinto acompañada de parrillada de verduras y un postre de tiramisú. En el Hospital El Tomillar el entrante de este menú será una crema de suave de calabacín con picatostes, solomillo al pedro ximénez y mezcla de setas y jamón para terminar con yogur de manzana y canela.

Finalmente, la comida que culminará esta programación gastronómica especial se servirá el Día de Reyes. Un arroz con calamares de inicio en el Hospital de Valme, solomillo a la castellana con patatas salteadas de segundo y de postre yogurt con manzana y canela. En el Tomillar tras el desayuno de roscón de Reyes, se servirá la comida que cerrará estos menús especiales: arroz a la marinera, rollitos de pollo con dátiles y bacon con champiñones al ajillo y terminar con flan de queso.