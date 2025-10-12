El IAPH descubre cómo se degrada el color en pintura mural mediante un modelo matemático que calcula su estado original

El mural 'La glorificación de la Virgen' del Palacio de San Telmo (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte ha publicado en la revista científica 'Dyes and Pigments', una de las más prestigiosas en su sector, un estudio sobre la degradación del color en pintura mural a partir de un modelo matemático que calcula su estado original.

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, el artículo recoge resultados concretos del ensayo realizado sobre la pieza mural del siglo XVIII, 'La glorificación de la Virgen', obra central en la capilla de la Virgen del Buen Aire en el Palacio de San Telmo de Sevilla, cuya bóveda "fue policromada entre 1722 y 1723 por el pintor Domingo Martínez".

El trabajo ha consistido en medir el color a través de una técnica no invasiva denominada 'espectroscopía de reflectancia VIS-NIR de fibra óptica' y en "aplicar métodos estadísticos a un conjunto de datos extraídos de diversos puntos cromáticos" que, combinadas con el modelo matemático, permiten recuperar digitalmente los colores originales de las obras artísticas.

Al hilo, el equipo científico del IAPH ha calificado a este nuevo enfoque analítico como "altamente fiable" para conservar y restaurar el patrimonio cultural, puesto que la información cromática que ofrece puede ser de "gran valor" incluso en pinturas murales con erosión irreversible.

Para este estudio han sido necesarias 161 mediciones para deducir cómo era cromáticamente 'La glorificación de la Virgen' en el momento de su creación, un análisis que ha revelado que el mural "se ha ido oscureciendo en general y especialmente en los tonos fríos".

DETALLES TÉCNICOS DE LA RESTAURACIÓN

La luminosidad de la pintura mural en su conjunto "se ha visto reducida en aproximadamente un 15%" desde su ejecución en el siglo XVIII, motivo por el que se puede afirmar que los cambios de color en este mural de San Telmo "son significativos y notables para el ojo humano".

Por otro lado, los técnicos apuntan que, gracias a las pruebas realizadas, ha sido posible descubrir "cómo se generaban los colores mediante la superposición de distintas capas de pintura" y se han identificado los pigmentos utilizados, entre los que se encuentran "el bermellón, el blanco de plomo, el carbón vegetal y las tierras rojizas, marrones, verdes y amarillas".

El artículo titulado 'Modeling of the color decay and calculation of the original state: the case of San Telmo (18th century), Seville, Spain' está firmado por la doctora en Química de los laboratorios del IAPH, Auxiliadora Gómez Morón, y también han formado parte del estudio el investigador del Departamento de Electrónica y Electromagnetismo de la Universidad de Sevilla Carlos Soria Hoyo, y su homólogo del Patrimoni 2.0 consultors, Marius Vendrell.