El IAPH proyecta un jardín para completar la rehabilitación del Monasterio de la Cartuja de Sevilla

Proyecto de Jardín en la sede del IAPH de la Cartuja de Sevilla - CONSEJERÍA DE CULTURA

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), centro especializado de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, han proyectado un jardín interior en el seno de los trabajos de adecuación del entorno del Claustro de Legos del Monasterio de la Cartuja, mediante una inversión de 950.000 euros cofinanciados por el Programa Feder Andalucía 2021-2027, y cuya conclusión está prevista para 2028 .

Según ha detallado la Consejería de Cultura en una nota de prensa, en el entorno del Claustro de Legos del Monasterio, donde el uso industrial de la fábrica de loza y porcelana del siglo XIX dejó más huella, el IAPH se propone ordenar y poner en funcionamiento un espacio hasta ahora inaccesible: la zona al este de la antigua clausura, parte de la 'huerta vieja';, junto al nuevo pabellón inaugurado en 2024 como sala expositiva para la muestra de bienes culturales y albergar actividades de difusión y divulgación del patrimonio andaluz.

De esta manera, esta actuación forma parte de las intervenciones previstas en la sede del IAPH que incluye el acondicionamiento y la accesibilidad de los recorridos públicos y la introducción de medidas para la eficiencia energética. Las actuaciones se llevan a cabo en un área aproximada de 1.200 metros cuadrados con importante valor patrimonial y paisajístico, en la que se reúnen elementos fabriles y restos arqueológicos de origen conventual.

En este sentido, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado que estas actuaciones permitirán la "mejora sustancial de las instalaciones del organismo, con avances muy notables para su equipamiento museográfico y organizacional", así como la "accesibilidad y la eficiencia energética de todas sus instalaciones". Asimismo, el proyecto y la dirección facultativa corren a cargo de Reina y Asociados Estudio de Arquitectura. La licitación de obras está prevista para 2027.

En paralelo, se trabaja en el acondicionamiento y accesibilidad de todos los recorridos públicos, exteriores e interiores. Ya se ha planificado la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de pavimentos y la implantación de soluciones para el acceso autónomo y seguro de personas con movilidad reducida y colectivos con diversidad funcional.

El proyecto, elaborado por la arquitecta Sara Tavares da Costa, cuenta con informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. La licitación de obras se realizará en otoño y culminará el próximo año. Para este conjunto de actuaciones se cuenta con una dotación específica de 145.230 euros, también provinientes de fondos Feder.

Por otra parte, el estudio Fresneda y Zamora Arquitectura realizará el proyecto de obras para la eficiencia energética en la sede del IAPH en Sevilla. Esta adecuación de instalaciones afecta a los talleres de restauración de pintura, tejidos, escultura, documento gráfico y patrimonio arqueológico, los laboratorios de paleobiología y de técnicas de examen por imagen y el Centro de Documentación. El presupuesto Feder de 1.931.108 euros se destina a mejorar el comportamiento térmico de las cubiertas y los sistemas de climatización, con control inteligente. Los trabajos finalizarán en 2028.