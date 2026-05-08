La jefa de Ginecología del Valme celebra su Medalla de Sevilla: "Es un aliciente para una sanidad humanizada"

La doctora jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, Rosa Ostos , reconocida con la Medalla de Sevilla 2026. - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, Rosa Ostos, ha recibido con gratitud y "emocionada" la concesión de la Medalla de Sevilla 2026 por su contribución a la ciencia y la salud. Un reconocimiento que "comparte con el resto de su equipo" y que le sirve de "aliciente" para "seguir haciendo posible una sanidad más humanizada".

En una nota de prensa, la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha recogido la reacción de Ostos, para quien la distinción supone "un reconocimiento al trabajo diario, discreto y constante de muchos profesionales", además de poner énfasis en la labor de los sanitarios a la hora de "acompañar desde la cercanía y el cariño pese a la adversidad de la enfermedad".

En esa línea, se ha mostrado "orgullosa como sevillana", y, como profesional de la sanidad pública. "Es una gran satisfacción, no sólo para mí; sino para todos los compañeros que día a día seguimos trabajando para continuar ofreciendo una sanidad de calidad para todos los sevillanos". Además, ha señalado que le sirve de estímulo para "seguir trabajando en equipo, con cariño y profesionalidad". La entrega de las medallas tendrá lugar el 30 de mayo, Día de San Fernando, durante el transcurso de una gala en Fibes.

Como contexto, la condecorada compatibiliza su labor asistencial con la de gestión del servicio clínico y también con la responsabilidad en la vicepresidencia de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO). Licenciada en Medicina por la Universidad de Sevilla, es especialista en Ginecología y Obstetricia y ha dedicado toda su trayectoria profesional al desarrollo de su labor en el hospital sevillano.

Asimismo, en su proyecto de gestión, Ostos ha defendido la implicación de los profesionales sanitarios para contribuir a una asistencia humana y de calidad, ha abogado por la búsqueda de medidas que ayuden a su motivación y reconocimiento y ha apostado por una mayor coordinación entre los distintos niveles asistenciales en el seno del área sanitaria más grande de Andalucía: el Área Sanitaria Sur de Sevilla.

Durante más de una década ha desempeñado la jefatura de sección de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario de Valme para, posteriormente y desde 2019, convertirse en la jefa de servicio del mismo.

Ostos ha apostado siempre por "continuar optimizando la calidad técnica y científica de la asistencia al parto", facilitando la "humanización del proceso", no en vano Valme fue el primer hospital que humanizó las cesáreas no separando a madre y recién nacido con iniciativas humanizadoras como el programa 'piel a piel'.

Del mismo modo, ha potenciado la asistencia integrada intensificando las líneas de actuación con Atención Primaria con programas innovadores como el alta precoz. También suma iniciativas de humanización galardonadas como el apoyo en el duelo perinatal.

En 2018, esta profesional contribuyó a la puesta en marcha de la Unidad de Reproducción Humana Asistida en el Hospital de Valme que permitió potenciar la accesibilidad de todas las parejas con problemas de reproducción en el sur de la provincia de Sevilla.

Igualmente, ha participado en programas de promoción de la salud con el apoyo a grupos de trabajo interniveles asistenciales como la implantación de cribado cáncer de cérvix o estrategias de detección y prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así como facilitado el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.