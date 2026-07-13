El jefe de Electromedicina del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla toma la presidencia de la Seeic

El jefe de Electromedicina del Hospital Virgen del Rocío y presidente de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC), José Domingo Sanmartín - HUVR

SEVILLA 13 (EUROPA PRESS)

El jefe del Servicio de Electromedicina del Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, José Domingo Sanmartín Sierra, ha sido nombrado nuevo presidente de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (Seeic), entidad de "referencia nacional" en el ámbito de la ingeniería clínica, la electromedicina y la gestión de la tecnología sanitaria.

Según un comunicado de la Junta, Sanmartín es Licenciado en Física por la Universidad de Sevilla (US) y posee un Máster Oficial en Física Médica por la misma institución académica. Además, ha desarrollado una destacada actividad docente en la US, donde imparte formación en el ámbito de la Ingeniería de la Salud, concretamente en asignaturas como Biomecánica II: Fluidos e Ingeniería de Tejidos, dentro del Departamento de Cirugía. Asimismo, participa en el Máster Universitario en Tecnologías Físicas para la Medicina y la Biología, en la Facultad de Física, donde coordina las asignaturas vinculadas a la especialización en Electromedicina.

La Junta ha destacado que este nombramiento supondrá un "reconocimiento" a la trayectoria del Servicio de Electromedicina del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) y al papel que el centro "ha desmpeñado en la innovación, la seguridad tecnológica y la calidad asistencial".

Por su parte, la Seeic ha destacado que la elección se ha producido en un "momento clave" para la evolución de la electromedicina y la ingeniería clínica, ámbitos "esenciales" para el desarrollo tecnológico del sistema sanitario. "Estamos convencidos de que su experiencia, visión y compromiso contribuirán a seguir fortaleciendo el papel de la Seeic como referente del sector", ha señalado la sociedad científica.

A su trayectoria nacional se ha sumado una "creciente proyección internacional" que, según ha subrayado la Junta, refuerza igualmente el posicionamiento del hospital universitario como "centro referente en la gestión e innovación de la tecnología sanitaria".

Desde el pasado mes de enero, José Domingo Sanmartín Sierra ha formado parte de la estructura de gobernanza de la Global Clinical Engineering Alliance (GCEA), donde ejerce como Chair of Membership Committee y, por ende, se ha convertido en el primer español en formar parte de la Junta Directiva de esta organización internacional de referencia en ingeniería clínica. Un logro que la Junta asegura que contribuye a reforzar la presencia de la ingeniería clínica española en los principales foros internacionales y proyecta el trabajo desarrollado desde el Virgen del Rocío en el ámbito global.

El Servicio de Electromedicina del Virgen del Rocío, dependiente de la Subdirección de Ingeniería y Mantenimiento, ha recibido durante los últimos años numerosos reconocimientos. En 2021 obtuvo el Premio a la Excelencia Tecnológica en España, otorgado por la propia Seeic, en reconocimiento a los proyectos desarrollados, su impacto y los resultados obtenidos. Posteriormente, en 2024, la revista New Medical Economics concedió al Servicio de Electromedicina del HUVR el Premio al Mejor Proyecto de Expansión por 'Innovación y Excelencia en Electromedicina'.

TRIPLE CERTIFICACIÓN

La Junta también ha apuntado que, desde junio de 2025, el Servicio de Electromedicina del HUVR se ha convertido en el primer Servicio de Electromedicina en estar triplemente certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 13485 e ISO 27001, lo que ha acreditado su compromiso con la calidad en la gestión, los requisitos específicos vinculados a los productos sanitarios y la seguridad de la información, ámbitos cada vez más determinantes en "un entorno hospitalario altamente tecnificado, conectado y dependiente de sistemas digitales".

Al hilo, su amplia experiencia profesional se ha visto refrendada por su participación en eventos nacionales e internacionales, así como por la demanda de formación especializada por parte de profesionales y entidades extranjeras. En este ámbito, ha sido invitado a compartir su conocimiento y experiencia en países como Brasil, Italia, Argentina, Marruecos y Colombia, entre otros. Precisamente, el pasado mes de junio impartió la conferencia honorífica del Congreso Internacional de Ingeniería Clínica celebrado en Colombia. Asimismo, ha participado como ponente y moderador en numerosos congresos nacionales de electromedicina e ingeniería clínica, y hospitalaria donde también ha recibido reconocimientos por la calidad de sus exposiciones y comunicaciones científicas.

Con este nombramiento, la Seeic ha iniciado una nueva etapa orientada en impulsar el reconocimiento de la electromedicina y la ingeniería clínica como "disciplinas estratégicas" para la innovación, la seguridad del paciente, la transformación digital y la mejora continua de la calidad asistencial en el sistema sanitario.

Durante 2025, desde el servicio de Electromedicina, se han realizado más de 12.198 actuaciones preventivas y 9.196 acciones correctivas. Suponen un total superior a las 21.000 intervenciones sobre más de 23.500 dispositivos médicos. De igual manera, durante este año se ha gestionado el alta de 3.435 nuevos equipos y la baja de 1.598. A lo largo del año, desde el servicio de Electromedicina, se han gestionado 178 alertas sanitarias, todas ellas resueltas de manera satisfactoria.