Julia Clavijo y Ana Rodríguez, premios al mejor MIR y EIR del Hospital de Valme de Sevilla de la promoción 2026

Grupo de residentes en la despedida en el Hospital de Valme de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La médica interna residente en Dermatología Julia Clavijo Herrera y la EIR de Pediatría Ana Rodríguez Durán han recibido los galardones al Mejor Residente y al Mejor Enfermero Residente entregador por el Hospital Universitario de Valme de Sevilla durante el acto de despedida dirigido a los profesionales que culminan su período de residencia en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, una nueva hornada de médicos, enfermeras, farmacéuticos y psicólogos clínicos cuyo grupo está conformado por un total de 54 especialistas.

Según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, la nueva promoción que se despide ha cursado una treintena de especialidades médicas y cuatro enfermeras. Por especialidades, esta área sanitaria despide a 39 médicos internos residentes (MIR), a diez EIR (Enfermeras Internas Residentes), a cuatro farmacéuticos internos residentes (FIR) y a una psicóloga interna residente.

Este año cumple 25 años la edición del galardón al Mejor Residente de este hospital, gestado para incentivar la docencia de calidad. Dispone de un ganador y dos accésit. Además, cuenta tres parámetros de la trayectoria del residente: capacidad asistencial, docente e investigadora. Durante la pandemia este premio adoptó la denominación del que fuera Jefe de Sección de Anestesiología del Hospital Universitario de Valme fallecido: Dr. Fernando Caba Barrientos.

Clavijo, así, ha recibido una beca valorada en 3.000 euros para un Máster. Por su parte, los accésit han correspondido a Minerva Berrocal Acedo (Reumatología) y a Perla Rodríguez García (Medicina Interna).

Asimismo, el hospital sevillano ha despedido en este acto a la promoción de enfermeras internas residentes. Un total de 10 especialistas que han finalizado su etapa de formación en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. Este perfil profesional dispone desde hace cinco años de una convocatoria que pone broche a la trayectoria de estas profesionales bajo el nombre de 'Carmen Carrascó. Denominación con la que se recuerda de forma permanente a la que fuera matrona de este área sanitaria y falleciera durante la pandemia.

Esta decena de profesionales han estado durante los dos últimos años llevando a cabo funciones asistenciales en diversas especialidades enfermeras bajo la supervisión de sus tutores para completar su formación. Se corresponden con las siguientes especialidades: dos EIR de Familia y Comunitaria, tres Obstétrico-Ginecológica, tres Salud Mental y dos Pediátrica.