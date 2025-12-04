La Junta abonará en diciembre la subida salarial del 2,5% a cerca de 300.000 empleados públicos andaluces

La consejera de Economía, Carolina España, en las instalaciones de la Unidad Aceleradora de Proyectos en Sevilla. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha confirmado que la Administración abonará en la nómina de diciembre la "actualización" de los salarios con motivo de la subida aprobada por el Gobierno central del 2,5%. En Andalucía, entre Administración General del Estado, docentes, profesionales sanitarios, de Justicia y entes instrumentales hay alrededor de 300.000 empleados públicos.

En declaraciones a los medios en la visita a las instalaciones de la Unidad Aceleradora de Proyectos, España ha subrayado que Andalucía "abonará" ese 2,5% lo que "demostrará que podemos abordar estas cuestiones aunque se haya cerrado tarde" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, ha criticado. "El Gobierno nos creó mucha incertidumbre a las comunidades, pero Andalucía, con solvencia y rigor, ha podido abordar" esta actualización.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, había informado a primera hora que los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) verán aplicada en su nómina de diciembre la subida salarial del 2,5% aprobada tras la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Además, Andalucía abonará también en este mismo mes de diciembre, en una nómina complementaria, los abonos correspondientes desde el 1 de enero de 2025. "Puedo confirmar que los profesionales del SAS verán reflejado ese 2,5% en su próxima nómina", ha señalado Sanz en una nota de prensa, quien ha destacado que "gracias al trabajo y la coordinación llevada a cabo en la Junta de Andalucía, podremos abonar también en diciembre los pagos, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2025".

El titular de Sanidad ha subrayado que esta decisión "demuestra dos cuestiones muy claras: agilidad y solvencia". En este sentido, ha explicado que "hemos activado todos los mecanismos técnicos, administrativos y presupuestarios en un tiempo récord", al tiempo que ha remarcado "la solvencia de Andalucía, que cumple y responde cuando se trata de sus profesionales".

Sanz ha asegurado que esta medida "lanza un mensaje claro de compromiso con nuestra plantilla y con la sanidad pública andaluza". "Cuando decimos que vamos a poner a los profesionales en el centro, lo hacemos con decisiones concretas", ha asegurado el consejero. "Cumplimos, avanzamos y reconocemos el trabajo de quienes sostienen cada día la sanidad pública andaluza. Hoy podemos decir que es una muy buena noticia para los profesionales", ha concluido.